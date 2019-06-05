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CHP'ye bayram ziyaretleri

Bayramlaşma ziyareti kapsamında, AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun"- "İstanbul seçimlerinin en adil, en demokratik ve en hakka hukuka uygun şekilde geçmesi için biz CHP olarak her türlü önlemi aldık"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
CHP'ye bayram ziyaretleri

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında CHP Genel Merkezi'ne gelen AK Parti'nin Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Toptancı Gürbüz ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Güngör'den oluşan heyeti, Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya tarafından karşılandı.

Yaş olarak tüm heyet üyelerinden büyük olduğunu belirten Çeviköz, geçmişe göre bayramlaşma anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Bayramlaşmanın Türk kültüründeki önemine değinen Çeviköz, bayramların kardeşliğin, dostluğun, birliğin, beraberliğin öne çıkarıldığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Çeviköz, "Hepimizin gayesi ülkemizin geleceğinin huzur içinde olması ve gelecek nesillere iyi bir ortam bırakmak." ifadesini kullandı.

Orhan Yegin ise rekabetin her alanda hayatın içerisinde yer aldığına vurgu yaparak, "Her birimiz bütün rakiplerimizle farklı alanlarda, siyasette, sivil toplumda, hayatın her alanında bir şeyleri daha iyi yapma iddiasında. Tabii bu rekabet dönemsel olarak dile, üsluba, yöntemlere farkı şekillerde yansıyabiliyor. Bayramlar ise bütün rekabetlerin, tartışmaların bir kenara bırakıldığı günlerdir." diye konuştu.

Yegin, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere bütün vatandaşların bayramını kutlarken, "Cenabı Allah memleketimizi huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, bolluk, bereket içerisinde nice bayramlara ulaştırsın. İnşallah dönüş yolunda trafik kazaları nedeniyle can kayıpları yaşamayız." temennisinde bulundu.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma geleneğini yerleştirenlere teşekkür eden Yegin, bunun ilerleyen yıllarda da devam etmesini diledi.

Tekrar söz alan Çeviköz, "Keşke bu rekabetler hep bir bayram havası içinde olsa. Bayramdan sonra yeni bir rekabetin içerisine gireceğiz. Ama gönül ister ki bu rekabet kırıcı olmasın. İnsanları rencide edici bir dil kullanılmasın. Olumlu, yapıcı ve pozitif enerji veren, yurttaşları da bu şekilde bir gerginlik içinde rahatsızlığa sevk etmeyen bir rekabet olsun. Adil bir şekilde 'iyi oynayan kazansın' derler ya, o şekilde bu rekabetin tatlı bir şekilde sona ermesini dileyelim." değerlendirmesini yaptı.

- DSP ziyaretinde İstanbul konuşuldu

AK Parti'nin ziyaretinin ardından CHP'yi, Genel Başkan Yardımcıları Uğur Gürel ve İbrahim Yumuşak ile Parti Meclisi (PM) Üyesi Tuğçe Tekeş'ten oluşan DSP heyeti ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gürel, çeşitli medya kuruluşlarınca DSP üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü, parti olarak AK Parti-MHP ittifakının Türkiye'ye çok şeyler kaybettirdiğini düşündüklerini söyledi.

Yenilenen İstanbul seçimlerinde DSP'nin aday göstermediğini hatırlatan Gürel, "DSP'nin iktidardan para aldığı" iddialarına tepki göstererek, bununla ilgili yasal yollara başvurduklarını ifade etti.

Gürel, İstanbul seçimlerinde bir hak gasbının olduğunu, bu hakkın yerini bulacağını kaydederek, burada Millet İttifakı'nın kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de değişimin demokrasiyle, seçimle olması gerektiğinin önemine işaret ederek, "İstanbul seçimlerinin en adil, en demokratik ve en hakka hukuka uygun şekilde geçmesi için biz CHP olarak her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın sandığa giderken içlerinin huzur içinde olması gerekiyor ve sandığa da mutlaka gitmeleri gerekiyor. Çünkü ülkemizde demokratik değişim ancak sandıkla olacaktır. Bunun da güvencesini biz, İstanbul seçimleri için sağlamış durumdayız. Her sandıkta bir avukat bulunduracağız." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Senem'e ziyaretinde üniversite öğrencisi iki genç eşlik etti.

Gençlerin bayramlaşma geleneğini içselleştirmesinin önemine değinen Ünal Çeviköz, Türkiye olarak gençlere çok güvendiklerini söyledi. Çeviköz, "Türkiye uzun zamandır siyasi rekabet ortamında yaşıyor. Bundan en kısa sürede kurtulup, gençlerin geleceği güvenle baktığı bir ülke olmak istiyoruz." dedi.




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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
  1. Ak Parti
  2. CHP

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