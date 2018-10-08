CHP'nin yerel seçimlerde İBB ve İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklandı

24 Haziran seçimlerine İYİ Parti, Saadet Partisi ile Millet İttifakı ile giren CHP, 2019 yerel seçimler için HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP, 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir hezimet yaşamak istemiyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak üzere İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği belediye başkan aday isimleri açıklandığı iddia edildi. İşte CHP'nin İBB ve İstanbul ilçeleri için adı geçen isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için şu ana kadar çok sayıda isim havalarda uçuşuyor. Bu isimler Akif Hamza Çebi, Dursun Çiçek, Mahmut Tanal, Gürsel Tekin ve Aykut Erdoğdu olmutu. CHP'nin İBB adaylığı için CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener. Kılıçdaroğlu'nun hem muhafazakarların hem de sağ seçmenin oyunu almak için Şener ismine daha sıcak baktığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre CHP’nin İstanbul’da bölgelere ve bazı ilçelere göre aday adayları arasında isimleri geçenler ise şöyle; Kadıköy: Mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu, şair ve yazar Sunay Akın, Şerdıl Dara Odabaşı, İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Necati Ekşi, eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, Mustafa Demircan ve Hakan Şişik Kartal: Altınok Öz, Hüsnü Süslü ve Harun Özdemir. Maltepe: Mevcut başkan Ali Kılıç, Murat Kapan ve Cemil Ekşi. Üsküdar: Muhammed Çakmak, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Kılıç, İlçe Başkanı Erdoğan Altan, Av. Onur Cingil, Zeki Yılmaz, İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden ve Mustafa Çetinkaya.

Tuzla: Bülent Akköse. Beykoz: Aydın Düzgün, Coşkun Tosun, Devrim Altıntaş, Gülay Demirel, Mahir Taştan ve Muammer Tonya. Ataşehir: Battal İlgezdi, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Oktay Coşkun, Erdal Uçar ve Beytullah Doğanay. Şile: İlçe Başkanı Ali Şecaattin Güney ve eski ilçe başkanı Zeki Şen. Pendik: Mehmet Salih Usta. Ümraniye: Mustafa Sarıgül’e yakınlığı ile bilinen Sacit Eyüboğlu. Sancaktepe: Alper Yeğin ve Özgen Nama. Adalar: İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, eski Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Nurhan Çetinkaya, eski Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar, Mehmet Dündar Tıraş, Süleyman Türker ve Ayşe Nilden Bayazıt Postacı. Çekmeköy: İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş, Hüseyin Sipahi ve Seyfettin Yıldırım.

CHP'NİN İSTANBUL 2.BÖLGE ADAYLARI

Beşiktaş: İstanbul Milletvekil Gülay Yedekçi, eski Belediye Başkanı İsmail Ünal, Ece Toprak, görevden alınan başkan Murat Hazinedar, Sebahattin Öztürk, Bülent Tatar ve eski PM Üyesi Yasemin Öney Cankurtaran.

Beyoğlu: Oyuncu, yazar ve hekim Ercan Kesal, İnan Güney, İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever, Hüseyin Özhan, Gülseren Onanç, İnan Güney ve Engin Baba.

Eyüpsultan: Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz.

Fatih: İlçe Başkanı Soner Özimer, Tarihi Yarımada İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişkin ve Turan Durmuş.

Sarıyer: Mevcut başkan Şükrü Genç, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek.

Şişli: Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül ve Seyfi Erbağ.

Zeytinburnu: Metin Doğan, Mithat Şahin ve Adil Emecan.

CHP'NİN İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI İSE ŞUNLAR

Avcılar: Mevcut başkan Handan Toprak Benli, eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, Erhan Bozan, İbrahim Bulut, Ali Haydar Kahraman ve Erdal Kaya.

Bahçelievler: Ecz. Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Rıza Akpolat ve Ali Fatinoğlu.

Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara’nın aday olması bekleniyor. Sağlık durumu nedeniyle ara vermesi durumunda ise yerine önereceği isme kesin gözüyle bakılıyor.

Esenyurt: Tuncer Marangoz, Kemal Deniz Bozkurt ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat.

Küçükçekmece: Eski İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç, Burçin Baykal, Oruç Oymak, Çetin Çapan, Bayramali Çeşmeci, Gökhan Gümüşdağ, Hasan Hüseyin Türker ve Murat Muratoğlu

Silivri: Özcan Işıklar, eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci ve eski İlçe Başkanı Abdullah Yıldırım.