CHP'de yeni MYK açıklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi.10 Ağustos 2018 Cuma 13:58
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi. Yapılan değişiklikle CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.
İşte yeni CHP yönetimi;
AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
FETHİ AÇIKEL
BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM
TUNCAY ÖZKAN
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
ONURSAL ADIGÜZEL
DIŞ İLİŞKİLER
ÜNAL ÇEVİKÖZ
DOĞA HAKLARI
GÜLİZAR BİÇER KARACA
EĞİTİM POLİTİKALARI
YILDIRIM KAYA
EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ
FAİK ÖZTRAK
GENÇLİK POLİTİKALARI
YUNUS EMRE
HALKLA İLİŞKİLER
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
HUKUK POLİTİKALARI
MUHARREM ERKEK
İDARİ VE MALİ İŞLER
BÜLENT KUŞOĞLU
İNSAN HAKLARI
GÖKÇE GÖKÇEN
İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
VELİ AĞBABA
İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR
AYKUT ERDOĞDU
KADIN POLİTİKALARI
LALE KARABIYIK
PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
OĞUZ KAAN SALICI
TARIM POLİTİKALARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ
ORHAN SARIBAL
YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI
SEYİT TORUN
GENEL SEKRETER
M.AKİF HAMZAÇEBİ
YORUM YAZ