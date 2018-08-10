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CHP'de yeni MYK açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:58
CHP'de yeni MYK açıklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu yeniledi. Yapılan değişiklikle CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.

İşte yeni CHP yönetimi;

AR-GE BİLİM YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

FETHİ AÇIKEL

BASINLA İLİŞKİLER VE KURUMSAL İLETİŞİM

TUNCAY ÖZKAN

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ONURSAL ADIGÜZEL

DIŞ İLİŞKİLER

ÜNAL ÇEVİKÖZ

DOĞA HAKLARI

GÜLİZAR BİÇER KARACA

EĞİTİM POLİTİKALARI

YILDIRIM KAYA

EKONOMİ POLİTİKALARI- PARTİ SÖZCÜSÜ

FAİK ÖZTRAK

GENÇLİK POLİTİKALARI

YUNUS EMRE

HALKLA İLİŞKİLER

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

HUKUK POLİTİKALARI

MUHARREM ERKEK

İDARİ VE MALİ İŞLER

BÜLENT KUŞOĞLU

İNSAN HAKLARI

GÖKÇE GÖKÇEN

İŞÇİ SENDİKALARI- MESLEK KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

VELİ AĞBABA

İŞVEREN SENDİKALARI/ KURULUŞLARI- ESNAF ODALARI VE SOSYAL POLİTİKALAR

AYKUT ERDOĞDU

KADIN POLİTİKALARI

LALE KARABIYIK

PARTİ ÖRGÜTÜ VE ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

OĞUZ KAAN SALICI

TARIM POLİTİKALARI VE TARIM ÖRGÜTLERİ

ORHAN SARIBAL

YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI

SEYİT TORUN

GENEL SEKRETER

M.AKİF HAMZAÇEBİ

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 13:58
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