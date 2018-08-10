CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler yer aldı? CHP MYK listesi
CHP’de kurultay krizini günler sonra rafa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’da kendi ekibi ile yola devam edeceği muhalif isimlerin ise biletini keseceği öğrenildi. Peki CHP MYK’sında kimlerden oluştu. CHP'nin yeni parti sözcüsü Faik Öztrak oldu.10 Ağustos 2018 Cuma 14:21
CHP’de kurultay krizini günler sonra rafa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’da kendi ekibi ile yola devam edeceği muhalif isimlerin ise biletini keseceği öğrenildi. Peki CHP MYK’sında kimlerden oluştu. CHP'nin yeni parti sözcüsü Faik Öztrak oldu.
CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında başlayan kongre tartışmaları geçtiğimiz gün sonlandı. Genel merkez muhaliflerin noter onaylı 569 imzaya sahip olduğunu dolayısıyla kongrenin toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığını açıklayarak CHP kongresinin yapılmayacağını duyurdu. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi. Bu çerçevede, Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’daki kendisine muhalif isimlerin üzerini çizerek kendisini destekleyen isimlerle yola devam edeceği öğrinildi.
Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. İşte CHP'nin yeni yönetimi:
Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak
Gençlik Politikaları: Yunus Emre
Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi
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