CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler yer aldı? CHP MYK listesi

CHP’de kurultay krizini günler sonra rafa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’da kendi ekibi ile yola devam edeceği muhalif isimlerin ise biletini keseceği öğrenildi. Peki CHP MYK’sında kimlerden oluştu. CHP'nin yeni parti sözcüsü Faik Öztrak oldu.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında başlayan kongre tartışmaları geçtiğimiz gün sonlandı. Genel merkez muhaliflerin noter onaylı 569 imzaya sahip olduğunu dolayısıyla kongrenin toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığını açıklayarak CHP kongresinin yapılmayacağını duyurdu. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi. Bu çerçevede, Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’daki kendisine muhalif isimlerin üzerini çizerek kendisini destekleyen isimlerle yola devam edeceği öğrinildi.

Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Parti Sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. İşte CHP'nin yeni yönetimi:

Ar-ge Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel

Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel

Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz

Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca

Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya

Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü Faik Öztrak

Gençlik Politikaları: Yunus Emre

Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi

Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

İnsan Hakları: Gökçe Gökçen

İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba

İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu

Kadın Politikaları: Lale Karabıyık

Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı

Tarım Politiları ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal

Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun

Genel Sekreter: M.AKif Hamzaçebi