CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler yer alacak? CHP MYK listesi

CHP’de kurultay krizini günler sonra rafa kaldıran Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’da kendi ekibi ile yola devam edeceği muhalif isimlerin ise biletini keseceği öğrenildi. Peki CHP MYK’sında kimlerden oluşacak. CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler yer aldı?

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasında başlayan kongre tartışmaları geçtiğimiz gün sonlandı. Genel merkez muhaliflerin noter onaylı 569 imzaya sahip olduğunu dolayısıyla kongrenin toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığını açıklayarak CHP kongresinin yapılmayacağını duyurdu. CHP'de olağanüstü kurultayın toplanması için yeterli imzanın bulunamadığının anlaşılmasının ardından gözler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde yapacağı değişime çevrildi. Bu çerçevede, Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’daki kendisine muhalif isimlerin üzerini çizerek kendisini destekleyen isimlerle yola devam edeceği öğrinildi. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen yeni CHP MYK’sını önümüzdeki günlerde açıklayacağı öğrenildi. CHP’nin yeni MYK’sında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel, Aykut Erdoğdu, Tuncan Özkan, Öztürk Yılmaz, Ünal Çeviköz, Gamze İlgezdi, Seyit Torun gibi isimlerin MYK’da yer alacağı konuşuluyor.