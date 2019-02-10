CHP fena karıştı! İnce: Biliyorum ama konuşmuyorum

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana sular bir türlü durulmuyor. Kriz üstüne kriz yaşayan CHP, her seçim ve kurultay sürecinde koltuk kavgası ve liste savaşlarına sahne oluyor.



Deniz Baykal’ın kaset komplosu ile istifa etmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında genel başkan seçilmesi ile birlikte, CHP’de kurultaylar ve seçimler hep krizli geçti. Aday listelerine ilişkin tartışmalar, kurultaylardaki PM listesi kavgaları, son olarak da 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için çıkarılan adaylar konusunda CHP’de kriz üstüne kriz yaşanıyor. Kulislerde, son dönemde yaşanan parti içi sert tartışmaların yerel seçimlerden sonra CHP’yi olağanüstü kongreye taşıyacağı ve bu kez Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu koruyamayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Özellikle 24 Haziran seçimleri ile birlikte CHP’deki milletvekili aday listesi, Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay talebi ve buna ilişkin imza toplama girişimi partideki ayrışma ve tartışmaları iyice su yüzüne çıkardı.

Büyük tepki

CHP’nin son Parti Meclis’i toplantısını ‘bypass’ ederek tüm yetkiyi eline alan Kılıçdaroğlu’un aday gösterdiği isimler partide büyük rahatsızlık oluşturdu. Ayrıca, CHP ile HDP arasındaki örtülü seçim iş birliği de parti teşkilatlarının büyük tepkisini çekti. Özellikle hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Ali Kılıç’ın Maltepe’de, HDP’ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı’nın Kadıköy’de ve ÖDP Genel Başkanı Alper Taş’ı Beyoğlu’nda aday gösterilmesiyle önce parti teşkilatları ardından üst düzey yöneticiler kazan kaldırdı.



Dün Yalova’da partisinin Çiftlikköy İlçe Belediye Başkan Adayı Nedim Güler’in seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Muharrem İnce sessizliğini bozdu. “CHP Genel Merkezi’nin yaptığı yanlışlıklar Ağrı Dağı’nı aştı” diyen İnce, “Ben bunları biliyorum, hiç konuşmuyorum. Belediye meclis üyeliklerini MYK uhdesine almaya çalışırsan yanlış yaparsın. Bunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Krize dönüştü

Tartışmalar 31 Mart yerel seçimleri konusundaki aday belirleme sürecinde tamamen krize dönüşmüş durumda. Açıklanan adaylara tepki olarak Türkiye genelinde teşkilatlarda peş peşe istifalar yaşanırken, bu istifaların önümüzdeki günlerde de süreceği iddia ediliyor.



Özellikle Fatih Mehmet Bucak’ın Urfa Sivarek’ten aday gösterilmesine karşı çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in konuyu MYK’nın gündeme getirmesi bekleniyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Özgür Özel, Bucak’ın adaylığını, Karaman’daki aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden öğrendiğini ve şoke olduğunu belirtti. İki ay önce yaptığı eleştirisinin arkasında olduğu belirten Özel, Bucak’ın adaylığı konusunu, pazartesi günü MYK’da gündeme getireceğini ifade etti.

(Türkiye)