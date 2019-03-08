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Büyükgümüş: CHP'nin üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadar

AK Parti Gençlik Kolları Genel BaşkanıAhmet Büyükgümüş, “Neredeyse CHP'nin bütün üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadardır. Gençlere verdiğimiz önem bakımından bu çok önemli bir veridir.” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 12:45
Büyükgümüş: CHP'nin üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadar

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı  Ahmet Büyükgümüş, AK Parti'nin seçilme yaşının kademeli olarak önce 25'e daha sonra 18'e düşürdüğünü, seçme ve seçilme yaşının eşitlendiğini belirterek, "Neredeyse CHP'nin bütün üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadardır. Gençlere verdiğimiz önem bakımından bu çok önemli bir veridir." dedi. 

Büyükgümüş, Antalya Öğretmenevinde gerçekleştirilen "Öğrenci Toplulukları Buluşması" programında Akdeniz Üniversitesi ve Bilim Üniversitelerindeki öğrenci topluluklarının başkanlarıyla bir araya geldi. 

Burada yaptığı konuşmada Büyükgümüş, Türkiye'nin yerel seçimler sürecinde olduğunu, AK Parti'nin de seçimlerde hızlı şekilde yol aldığını belirterek, tüm farklılıklarıyla gençlerin siyasete katılması için ülkenin, toplumun sorunlarını anlama bakımından ortak bir payda içinde  bulunduklarını ifade etti.

 Büyükgümüş, gençlerin siyasete katılmamasında en önemli meselenin gençlerin mobilize olmamasından kaynaklandığına işaret ederek, bunun önündeki en büyük engelin iş, okul ve sivil hayata katılma gibi sorunların olduğunu vurguladı. 

"CHP'nin üye sayısı, AK Parti Gençlik Kolları kadar"

AK Parti listelerinin yüzde 20'sinin gençlerden oluştuğuna değinen Büyükgümüş, "Bizim AK Parti Gençlik Kolları olarak üye sayımız 1.4 milyon, bizden sonra Türkiye'de sayısal olarak en büyük ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Neredeyse CHP'nin bütün üye sayısı sadece AK Parti Gençlik Kolları kadardır. Gençlere verdiğimiz önem bakımından bu çok önemli bir veridir." diye konuştu.

"AK Parti Gençlik Kolları'nın büyük bir katkısı oldu"

AK Parti öncesinde seçilme yaşının 30 olduğunu hatırlatan Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Burada Cumhurbaşkanımız çok önemli bir ilkeyi dile getiriyor, diyor ki 'Önemli olan seçmektir' diyor. Burada 18 yaşındaki birine seçilme hakkı verilmiş, bir listede yer almakta ve bir partinin parçası olmaktadır. Kademeli olarak seçilme yaşını önce 25'e daha sonra 18'e AK Parti düşürdü. Bu gençler için önemli bir engeldi, seçme ve seçilme yaşı eşitlenmiş oldu. Bugün AK Parti Gençlik Kolları ülkemizin tamamında teşkilatlanmış durumda. Ülkemizin bütün illeri, ilçeleri ve üniversitelerinde AK Parti var. İş hayatından vakit ayırıp, siyasal çalışmalarında yer almak bir sorundu, eğitim hayatında da yine öyle. İşte AK Parti gençlerin ayağına bu fırsatı getiriyor. Gençlerin siyasette ana özne haline getirilmesi diğer siyasi partileri de teşvik etti. Son 10 yılda hakikaten güzel bir gelişme oldu. Yani artık siyasetin temel odağı, ilgi kaynağı gençler. Buna Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanan, Türkiye'nin her yerinde var olan AK Parti Gençlik Kolları'nın büyük bir katkısı oldu."

Gençlere en fazla önem veren, siyasete katılmasına en fazla değer veren AK Parti'nin bu sayısal yarışta birinci çıktığını belirten Büyükgümüş, farklı platformlarda, meclislerde ve görüşlerdeki gençlerle bir araya gelmeye devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:45
  1. Antalya
  2. AK Parti
  3. Ak Parti Gençlik Kolları
  4. Ak Parti üye sayısı
  5. AK Parti Gençlik Kolları üye sayısı
  6. CHP
  7. CHP üye sayısı
  8. AK Parti Gençlik Kolları Genel BaşkanıAhmet Büyükgümüş

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