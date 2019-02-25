CHP'nin "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" toplantısı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, ikide bir de Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte kendisi dışında kalan tüm muhalefeti terörle iş birliği yapmakla, çetelerle iş birliği yapmakla suçlamasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur." dedi.

CHP Ekonomi Masası tarafından düzenlenen "Üreten, Çalışan, Hakça Paylaşan Türkiye" toplantısına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Öztrak, ekonomi alanındaki gazetecilerin de katıldığı toplantıda, ülkenin ekonomik sorunlarına değindiklerini, CHP'nin bu konudaki vizyonunu paylaştıklarını söyledi.

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerle ilgili anketlere güveninin kalmadığı şeklindeki açıklamasını nasıl değerlendirdiklerini sorduğu Öztrak, "Her istediğinin olmasına alışan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, anketler istediği sonuçları vermediği zaman 'İnanmıyorum.' dedi. Ben bir şey daha ilave edeyim. 31 Mart akşamı da gözlerine inanamayacak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan'da HDP'ye oy çıkacak.' şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, dünkü mitingde hem İYİ Parti'ye hem de CHP'ye 'Bununla ilgili ne diyorsunuz?' şeklinde çıkışta bulundu." şeklindeki sözleri üzerine Öztrak, CHP'nin bu seçim sürecinde kimlerle iş birliği yaptığı, kimlerle bu süreci götürdüğünün açık ve seçik bir şekilde ortada olduğunu belirtti.

Öztrak, "Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın, ikide bir de Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte kendisi dışında kalan tüm muhalefeti terörle iş birliği yapmakla, çetelerle iş birliği yapmakla suçlamasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sonuç itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan aynı zamanda Cumhurbaşkanı'dır. Elinde böyle bir iş birliğine dair herhangi veri var ise herhangi bir bilgi ve belge var ise baştan beri söylüyoruz, hodri meydan hiç durmasın, bunları götürsün savcılığa versin. Savcılar da gereğini yapsın. Aksi takdirde milletin gündemini bu tür söylemlerle değiştirmeye çalışmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak, "yenibirparti" adlı internet sitesinin yayına başlamasıyla ilgili soru üzerine, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu, isteyenin parti kurabileceğini söyledi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı'nın istedikleri konsolidasyonun sağlanmadığı şeklindeki açıklamasını anlayamadığını ifade ederek, "Çünkü benim görebildiğim kadarıyla artık her konuda tek bir parti gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla MHP'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP'den farklı bir davranış biçimi yok. İkisi de beraberler. Dolayısıyla konsolidasyondan ne kastedildiğini kendilerine gidip sormak lazım. Bundan daha fazla nasıl konsolide olurlarmış, onu oraya sormak lazım." şeklinde konuştu.