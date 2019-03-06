0553 313 94 23

CHP'nin Türkiye Uzay Ajansını AYM'ye taşıması

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel'in ortak açıklamasından:- "CHP’nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansının tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
CHP'nin Türkiye Uzay Ajansını AYM'ye taşıması

TBMM (AA) - CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, partilerinin Türkiye Uzay Ajansına yönelik Anayasa Mahkemesi (AYM) başvurusuna ilişkin "CHP'nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansının tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir." ifadesini kullandı.

CHP Grup başkanvekilleri Altay, Özkoç ve Özel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı konusunda Anayasa Mahkemesi başvurusuna yönelik değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Varank'ın sosyal medya hesabındaki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen açıklamada, Anayasa’nın 128'inci maddesinin "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." hükmünü içerdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansı görevlilerinin özlük haklarının düzenlenmesi mümkün değildir. Kanunlarda değişiklik yapma yetkisi TBMM'nindir ve Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kanunun değiştirilmesine göz yummak, hukuk devletini yok saymak anlamına gelecektir. İptali istenen diğer bir hüküm ise bütçe konusunda ajans yönetim kuruluna verilen; denetimi ortadan kaldıran ve keyfiliklere zemin hazırlayan harcama yetkisine ilişkindir. Sayıştay denetimini kaldıran böylesine geniş bir yetkilendirmenin, şeffaflıkla bağdaşmayacağı ve suistimallere yol açacağına kuşku yoktur. Bilimsel araştırmalar ile yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkını ilişkilendirmek, kamu kurumlarına arpalık gözüyle bakıldığının göstergesi niteliğindedir. Bu tutum bize yabancı değildir.

Görüleceği gibi; CHP'nin iptalini istediği hükümlerin hiçbirisi Türkiye Uzay Ajansının tüzel kişiliği, faaliyet esasları ve yürüteceği bilimsel araştırmalar ile ilgili değildir. Bu hükümlerin iptal edilmesi durumunda, Ajansın faaliyetlerinin ve bilimsel çalışmaların durdurulacağını iddia etmek, Bakan Varank'ın bilgisizliğinden kaynaklanmıyorsa, en hafif deyimiyle iftiradır."



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:27
  1. Anayasa Mahkemesi
  2. CHP grup başkanvekilleri
  3. Engin Altay
  4. Engin Özkoç
  5. Özgür Özel
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  7. Türkiye Uzay Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı Yaşamsal Satranç raflarda
    1. Prof. Dr. Talat Çiftçi’nin yeni kitabı..
    2. Göktepeliler Şahin’e destek sözü verdi
    3. Türkiye’nin ilk kuduz antiserumu..
    4. Elazığ’da, Şehir Hastanesi 872..
    5. Celil Uzun, “Başkan artık yolun sonunu..
    6. Üniversite öğrencilerine uyuşturucunun..
    7. İzmit’te öğrencilere çevre eğitimi..
    8. 200 liralık alışveriş, 150 bin TL..
    9. Çantasında 2 adet tabanca ele geçen..
    10. Korkuteli Belediye Meclis son kez..
    11. Esgin: “Biz siyasetten milletimize..
    12. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili..
    13. Cumhuriyetin 100. yılında 100 yeni..
    14. Karaman’daki uyuşturucu operasyonunda..
    15. BBP Belediye Başkan adayı Ürgüp..
    16. ALES başvuruları başladı
    17. Tartıştığı arkadaşı tarafından..
    18. Başakşehir’de çekiciyle dorse çalan..
    19. Başkan Özaltun’dan meclis üyelerine..
    20. Sözlü: "Beka için 1071’den beri bedel..
    21. Üniversitelerde etkinlik yarışı
    22. Memur-Sen masa tenisi turnuvasının..
    23. Araması bulunan 9 kişi yakalandı
    24. "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi..
    25. Kylie Jenner dünyanın en genç..
    26. 91 yaşındaki şehit annesi: "Ya şehit..
    27. Çığ altında kalan akademisyenler için..
    28. Şubat ayının zam şampiyonu taze..
    29. Mahkemeden Okan Kurt hakkında zorla..
    30. Bakan Pakdemirli, “Çiftçilerin..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!