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CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesi

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "12 Eylül darbesinin en karanlık yüzü olan babasının yaptığı işkencelere, haksız yere verdirdiği idam cezalarına bile bile sahip çıkan bir evlat da o işkence, zulüm ve hukuksuzluk fiillerine fikren ortaktır"

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesi

TBMM (AA) - ALP ÖZDEN - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'den dolayı suçlu görülmemesi gerektiği" görüşlerinin demagoji olduğunu savunarak, "12 Eylül darbesinin en karanlık yüzü olan babasının yaptığı işkencelere, haksız yere verdirdiği idam cezalarına bile bile sahip çıkan bir evlat da o işkence, zulüm ve hukuksuzluk fiillerine fikren ortaktır." dedi.

Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Soyer'in CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını ve 12 Eylül döneminde Cumhuriyet Savcısı olan babası Nurettin Soyer'den dolayı yapılan eleştirilere verilen yanıtları değerlendirdi.

12 Eylül darbesine karşı çıktıklarını, darbenin mağduru olduklarını söyleyenlerin, darbecilerin savcısı olan Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i İzmir'e CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığını anımsatan Akçay, "Bugüne kadar darbelere bel bağlayan, Türkiye düşmanlarıyla, HPD-PKK ile gönül bağı kurduğunu söyleyecek kadar pervasız olan CHP, bu pervasızlığını 12 Eylül darbesinin savcısı olan babasıyla gurur duyan birini İzmir’e aday yaparak sürdürmeye devam etmektedir." diye konuştu.

"Bizler de bunu eleştirince, 'suç bireyseldir' gibi bir laf ebeliğine soyunmaktan da çekinmemektedirler." ifadesini kullanan Akçay, şunları kaydetti:

"Suç bireyseldir amenna ancak evlat babasının suçuyla, gencecik fidanları idama götürmesi, yüzlerce kişinin işkencesine onay vermesiyle gurur duyuyorsa bu siyasi görüş ortaklığıdır. 12 Eylül darbesinin en karanlık yüzü olan babasının yaptığı işkencelere, haksız yere verdirdiği idam cezalarına bile bile sahip çıkan, 'hukuka saygısı güçlüydü; babamla gurur duyuyorum' diyen bir evlat da o işkence, zulüm ve hukuksuzluk fiillerine fikren ortaktır. Boşuna hukuk ve suçun şahsiliği kavramlarına sığınıp demagoji yapmayın."

Akçay, Soyer'in sadece 12 Eylül'deki işkenceleri ve idamları savunmadığını, terör örgütüne yardım ettikleri için belediyelere kayyım atanmasına karşı "Bu bir darbedir, HDP'nin yanındayım." diyerek terör destekçiliği yaptığını ve terör örgütü ile gurur duyduğunu söyledi.

- "Atatürkçülük kim, bugünkü Y-CHP kim?"

Tunç Soyer'in, HDP'nin İzmir'de düzenlediği sözde "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne katıldığını, "Gücünüzü arttırmak için desteğe hazırım. İyi ki varsınız" diyerek sözde CHP'li, özde HDP'li olduğunu ilan ettiğini dile getiren Akçay, şöyle devam etti:

"Böyle bir CHP için şehitlerimizin, gazilerimizin önemi var mı bilmiyorum ama hatırlatmak isterim ki CHP/HDP İzmir adayının sahip çıktığı terör örgütleriyle ilişkili belediyelerin kazdıkları hendeklerde 793 evladımız şehit olmuş, 4 binden fazla asker ve polisimiz yaralanmıştı.

Sayın Genel Başkanımız işte bu 12 Eylül'ün fikri ortağı, HDP-PKK destekçisi, FETÖ'cü yayın kuruluşlarına 'Özgür basın susturulamaz' diyerek FETÖ savunuculuğu yapan bir kişiyi eleştirdiğinde CHP sözcüsü Özgür Özel bir de Cumhuriyetten, Atatürk'ten bahsederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını savunmaktadır. Atatürk bugün olsaydı Türkiye Cumhuriyetine hendek kazanların sizin gibi yanında olmaz, o hendeğe onları doldururdu. Atatürkçülük kim, bugünkü Y-CHP kim?

CHP'nin Aziz Atatürk'ü bir rant kapısı haline getirerek bugüne kadar Atatürk'e yaptığı kötülük sona erecektir. CHP'nin kirli ittifaklarına Atatürk'ü alet etmesine müsaade etmeyeceğiz. FETÖ, PKK ve Türkiye düşmanlarıyla kol kola gezenlerin, bunlarla gönül bağı olanların büyük Atatürk'ü ağızlarına almalarına müsaade etmeyeceğiz. İzmir halkı da babasıyla gurur duyan bir darbecinin, işkencecinin oğlunu kendilerine reva görenlere gerekli dersi 31 Mart'ta sandıkta verecektir."


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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:43
  1. aday
  2. Erkan Akçay
  3. İzmir
  4. MHP
  5. Tunç Soyer

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