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CHP Meclis Grup Yönetimi belli oldu

CHP'de Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel'in grup başkanvekilliği sürecek.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:29
CHP Meclis Grup Yönetimi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında CHP’nin TBMM yönetimi belirlendi.

3 İSİMLE YOLA DEVAM

Toplantıda, partinin 26. Dönem’deki üç grup başkanvekili olan Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile yeni dönemde de devam etme kararı alındı.

YAŞAR TÜZÜN YERİNE LEVENT GÖK

Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök’ü tek aday olarak gösterdi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:29
  1. Ankara
  2. chp

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