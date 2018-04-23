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CHP’nin sözlerine Başbakan'dan çok sert tepki

Meclis'te CHP’li Özgür Özel’in “Binali Yıldırım 15 temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” sözlerini söylemesinin üzerine sinirlenen Başbakan Binali Yıldırım, ''O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “alçakları vurun” demiştir'' sözleriyle cevap verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
CHP’nin sözlerine Başbakan'dan çok sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

Burada ana muhalefet partisinin hatibi şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.

O geçenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “alçakları vurun” demiştir.

Bu mücadeleyi yapmıştır.

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN MÜDAHALE ETTİ

Ortamın gerginleşmesi üzerine müdahale eden Meclis Başkanı İsmail Kahraman, '15 Temmuz hepimizin zaferidir, bunu burada malzeme yapmayalım' diyerek gerilen ortamı sakinleştirdi. 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 15:05
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  2. meclis
  3. ismail kahraman

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