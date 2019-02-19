Kılıçdaroğlu tepkilere aldırmadı! CHP'nin Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde CHP'nin adayı kesin olarak Mehmet Fatih Bucak oldu. Bucak'ın isminin, bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunulduğu bildirildi.

CHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleşti. Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunuldu.



Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AK Parti'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.

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