0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu tepkilere aldırmadı! CHP'nin Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde CHP'nin adayı kesin olarak Mehmet Fatih Bucak oldu. Bucak'ın isminin, bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunulduğu bildirildi.

19 Şubat 2019 Salı 16:52
Kılıçdaroğlu tepkilere aldırmadı! CHP'nin Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak oldu

CHP'nin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki belediye başkan adayının Mehmet Fatih Bucak olması kesinleşti. Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Bucak'ın ismi bugün Siverek İlçe Seçim Kurulu’na sunuldu.

Yerel seçimlerde MHP adayı olmayı beklerken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin AK Parti'ye bırakılmasıyla boşta kalan ve daha sonra CHP'nin adayı olarak açıklanan Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığına parti içinden sert tepkiler gelmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu tepkilere rağmen Bucak isminde geri adım atmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:52
  1. Şanlıurfa
  2. Siverek
  3. CHP'nin Siverek Adayı
  4. Mehmet Fatih Bucak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi
    1. İHA Ağrı Temsilcisi Genç kaza geçirdi
    2. 100 milyon TL’lik kapı hizmette
    3. "Malezya Arakan'da insanlık suçu..
    4. Bakan Varank, ’kampüs taksi’ şoförü..
    5. Kurra hafızını öğrencileri unutmadı
    6. Kılıçdaroğlu'ndan Fikret Ünlü için..
    7. FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar..
    8. Kırsal kalkınmada üreticiye tam destek
    9. Kartal belediyesi AK Parti meclis..
    10. Üvey babasınca darbedildiği öne..
    11. Durdurulan araçta 2 kilogram reçine..
    12. Mısır'da Sisi resmen intikam aldı!
    13. 80 metre yükseklikte 2 gündür..
    14. Adaylık listesi teslim süresi sona erdi
    15. Şanlıurfa’da 57 kilo 500 gram esrar..
    16. Yamaçta mahsur kalan keçi AKUT..
    17. ETSO, Bölge Kariyer Fuarı ‘DKF’19’a..
    18. Döviz kurları
    19. Fethiye Kısa Mola Merkezi hizmete..
    20. Togar: “Tevazu, samimiyet ve gayretle..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü