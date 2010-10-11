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CHP’nin seçime girmesi tehlikede mi?

CHP milletvekillerinin Abant’ta yaptığı toplantıya, Yargıtay’dan gelen uyarı yazısı damgasını vurdu

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
CHP’nin seçime girmesi tehlikede mi?

Toplantının birinci gününde “uyarı yazısı”nı milletvekilleriyle paylaşan Konya Milletvekili Atilla Kart, “Partimiz Yargıtay’daki hukuki belirsizlik ortadan kaldırılamazsa bu yüzden seçime giremeyebilir” dedi. Kart’ın sözleri sonrası şoka uğrayan CHP’li vekiller, kamp boyunca ‘olası’ gelişmeler üzerine kafa yordu. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, “Şu anda MYK fiilen yasadışı. Yeni tüzüğün yürürlükte olması gerekiyor. Ancak parti eski tüzüğe göre yönetiliyor” dedi. Yazının ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Ateş, “Aceleyle yapılan yeni tüzüğü ortadan kaldırma girişimi, partimizi sıkıntıya soktu” dedi. Yargıtay’dan gelen yazının “uyarı yazısı” olmadığını öne süren Genel Sekreter Önder Sav, “Yazışmalarımız sürüyor. 7 Ekim günü bir yazı daha geldi. Ona da cevap veriyoruz. Kurultayımızda hukuki bir problem yok” iddiasında bulundu. “Yargıtay’dan gelen yazı Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan saklandı” yorumuna da gönderme yapan Önder Sav, “Yazı 22 Eylül’de geldi. O zaman tatildeydim. Bu yüzden yazıyı paylaşamadım. Saklama iddiası gerçeği yansıtmıyor” ifadesini kullandı. Ancak yapılan araştırma, Sav’ın “tatil tarihi” konusunda gerçeği söylemediğini ortaya çıkardı. 22 Eylül’de gelen “uyarı yazısı”nı Kılıçdaroğlu’na haber veren ilk kişi Deniz Baykal. Baykal, Kılıçdaroğlu ile 29 Eylül günü TBMM’de görüştü. Görüşme yapılırken, Sav Ankara’da, CHP Genel Merkezi’ndeydi. Tatilden 26 Eylül’de dönmüştü. Ve yazı Kılıçdaroğlu’na hâlâ gösterilmemişti. Ayrıca Sav o tarihte tatilde olsaydı bile, yazıyla partideki herhangi bir hukukçu da ilgilenebilir, genel başkana bilgi verebilirdi. Bunun da yapılmadığı ortaya çıktı. Söz konusu yazının medyaya yansımasını da eleştiren Sav, “Biz bunları kimin sızdırdığını biliyoruz, kimlerin koridorları aşındırdığını biliyoruz” dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Siyasi Partiler Yasası’nın 10. maddesi gereği kurultayla ilgili bazı evrakları istediğini doğrulayan Sav, “Gerekli yazışmalar yapılıyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:49
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