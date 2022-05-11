CHP’nin sapkınlık rezaleti Edirne’de

Zekeriya Say İstanbul

Daha önce belediye hizmet binasında sanal seks yaptıkları deşifre olan Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın ardından, CHP’li Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürü Erdal Uygun’un da internet üzerinden uygunsuz ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evli olduğu halde sürekli başka kadınlarla uygunsuz ilişki yaşadığı belediye personeli arasında bilinmesine rağmen sanal seks bağımlısı Uygun’a dokunulamadığı ve görevine devam ettirildiği belirlendi. Her fırsatta namuslu siyaset vaat ettiği halde CHP’li belediyelerde yaşanan rezaletlere sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Edirne’de patlak veren skandalın ardından harekete geçip geçmeyeceği merak konusu olurken, akıllara iktidara gelmesi halinde ülkeyi bu kadrolarla mı yönetecek sorusu geldi.