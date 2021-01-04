CHP'nin resmi internet sitesinde skandal ifadeler: Tesettür kalkacaktır

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar'ın, 'Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var.' sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ya çağın neresindeyiz biz ya? Kişi başörtüsü takar takmaz o onun tercihidir. Benim görevim onun tercihine saygı duymaktır. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyorum ve doğru bulmuyorum." demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biz başörtülüleri vitrin malzemesi olarak kullanmıyoruz." diye konuşmuştu.

'Tesettür kalkacaktır'

Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüne yönelik art arda bu söylemlerde bulunsa da partisinin resmi internet sitesindeki ifadeler ise tam tersini söylüyor. CHP.org.tr'de bulunan 'Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Devrimcilik Anlayışı' başlıklı yazıda Mahzar Müfit Kansu'nun günlüğünden alıntılanan ifadeler yer alıyor. Söz konusu sayfada yer alan 'Devrimcilik Anlayışı' maddeleri ise şöyle:

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Devrimcilik Anlayışı:

Mustafa Kemal Paşa, devrimci amaçlarını çok daha önceden, daha Erzurum Kongresi devam ederken ifade etmiştir. Ortada ne Meclis ne Ordu varken, Erzurum Kongresi'nin hemen ertesinde (7-8 Ağustos 1919) Kurtuluş Savaşından sonra yapılacakları Mazhar Müfit Bey'in (Kansu) günlüğüne şöyle yazdırmıştır:

- Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır.

- Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır.

- Tesettür kalkacaktır.

- Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir.

- Bu arada M. Müfit Bey, 'Darılma Paşam ama hayalperest taraflarınız varf' der. Kemal Paşa'nın yanıtı nettir: "Bunu zaman tayin eder. Sen yaz."

- Latin harfi kabul edilecek.