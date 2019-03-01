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Kılıçdaroğlu CHP'lilerin psikolojisini bozdu

CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Politik Psikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Abdülkadir Çevik’i ziyaret ederek küskün seçmeni sandık başına götürmek için yapılması gerekenlerle ilgili rapor istedi. CHP Genel Merkezi’nde brifing veren Çevik, "CHP’de küskün seçmen olduğu doğru. Bir topluluk tutarlılık göstermez, birbiriyle kavga ederse insanlar oy vermez" dedi.

01 Mart 2019 Cuma 07:08
Kılıçdaroğlu CHP'lilerin psikolojisini bozdu

Geleneksel tabanını bile sandık başına gitmeye ikna edemeyen CHP, politikalarını sorgulamak yerine küskün seçmenin ruh halinin peşine düştü.

Bu kapsamda CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Politik Psikoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Çevik'i ziyaret ederek konuyla ilgili rapor istedi. Kuşoğlu, Çevik’e küskün seçmeni sandık başına götürmek için neler yapılması gerektiğine ilişkin öneri istedi. Çevik ve beraberindeki 4 uzman da konuyu araştırarak bir rapor hazırladı. Çevik ve heyet CHP Genel Merkezi'nde parti yöneticilerini brifing verdi. Genel merkez ayrıca Türkiye Psikiyatri Derneği'nden de Türkiye'deki ruh sağlı ve antidepresan kullanımı ile ilgili rapor isteyerek bunları masaya yatırdı.

Seçmen küskün

Genel merkeze sunum yapan heyetin başındaki Prof. Dr. Abdülkadir Çevik brifingi doğruladı. Konuya ilişkin görüş ve önerilerini detaylı bir şekilde aktardıklarını ifade eden Çevik, “CHP'de küskün seçmen olduğu doğru. Bunların en büyük sebebi de bir topluluk belli bir tutarlılık göstermezse, birbirleriyle kavga ederlerse insanlar da gidip o topluluğa oy vermezler" dedi.

Kaos görüntüsü var

CHP'nin “çok seslilik” dediği tartışmaların toplumda “kaos” olarak algılandığını ifade eden Çevik, şunları söyledi:

"İnsanların kaygıları var. AK Parti'de doğru veya yanlış bir bütünlük var. CHP'de ne olacağı belli değil. Demokrasi diye birbirlerini eleştiriyorlar ama bu eleştiriler toplumda farklı algılanıyor. Eleştirinin de nerede ne zaman nasıl yapılacağı konusunda ciddi bir eğitim almaları lazım. Bu tutarsızlıklar seçmeni küstürüyor."

Dinleyip uygulamıyorlar

Çevik, "CHP'nin seçmeni küskün, bıkmışlar, keşke bizi çağırdıkları gibi dinleyebilseler, hiç dinlemiyorlar. Politikacılar her şeyi bizden iyi bildiği için, CHP'ye anlattık o şekilde kaldı. Yıllarca rahmetli Süleyman Demirel'in de danışmanlığını yaptım. Bizden yardım isteniyor ama bazı şeyler yapılıyor ama 1992 yılında yaptığımız çalışmaları yıllar sonra başkaları yeni yapmaya başlıyor" diye konuştu.

Muhafazakarları da incelediler

CHP Genel Merkezi 2018 yılı aralık ayında da “milliyetçi-muhafazakar” seçmenin ruh halini inceletmişti. Aralarında psikolog ve sosyologların da bulunduğu bir ekip 37 kişilik denek grubu üzerinde çalışma yaptı. "Derinlemesine mülakat" adı verilen araştırma yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada AK Parti ya da MHP'ye oy vermiş seçmenin rahatsızlıkları ve beklentileri araştırıldı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:08
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  3. psikoloji
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