CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday belli oldu mu? Son dakika yerel seçim

CHP MYK toplantısı merakla bekleniyordu. CHP'nin Parti Meclisi'ne sunacağı 100 aday belli oldu mu? CHP'nin bugün öğle saatlerinde yaptığı MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. İşte o isimler...

Büyükşehir Adayları

BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)

MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)

KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)

VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)

İl Adayları

IĞDIR - SÖZER SAYAN

KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ