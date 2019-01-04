CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday belli oldu mu? Son dakika yerel seçim
CHP MYK toplantısı merakla bekleniyordu. CHP'nin Parti Meclisi'ne sunacağı 100 aday belli oldu mu? CHP'nin bugün öğle saatlerinde yaptığı MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. İşte o isimler...04 Ocak 2019 Cuma 14:30
CHP MYK toplantısı merakla bekleniyordu. CHP'nin Parti Meclisi'ne sunacağı 100 aday belli oldu mu? CHP'nin bugün öğle saatlerinde yaptığı MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. İşte o isimler...
Büyükşehir Adayları
BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)
MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)
KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)
VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)
İl Adayları
IĞDIR - SÖZER SAYAN
KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ
YORUM YAZ