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CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday belli oldu mu? Son dakika yerel seçim

CHP MYK toplantısı merakla bekleniyordu. CHP'nin Parti Meclisi'ne sunacağı 100 aday belli oldu mu? CHP'nin bugün öğle saatlerinde yaptığı MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. İşte o isimler...

04 Ocak 2019 Cuma 14:30
CHP'nin MHK toplantısındaki 100 aday belli oldu mu? Son dakika yerel seçim

CHP MYK toplantısı merakla bekleniyordu. CHP'nin Parti Meclisi'ne sunacağı 100 aday belli oldu mu? CHP'nin bugün öğle saatlerinde yaptığı MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. İşte o isimler...

Büyükşehir Adayları

BURSA - MUSTAFA BOZBEY(Nilüfer Belediye Başkanı)

MERSİN - VAHAP SEÇER(Eski Milletvekili)

KAHRAMANMARAŞ - ALİ ÖZTUNÇ(Milletvekili)

VAN - NURETTİN BEYAZ (CHP Muradiye İlçe Başkanı)

İl Adayları

IĞDIR - SÖZER SAYAN

KÜTAHYA - EYÜP KAHVECİ

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 14:30
  1. İstanbul CHP yerel seçim adayları 2019
  2. CHP adayları
  3. chp il adayları
  4. CHP MYK Toplantısı
  5. chp ilçe adayları
  6. kılıçdaroğlu
  7. kemal kılıçdaroğlu
  8. chp il adayları 2019
  9. chp 2019 yerel seçim
  10. chp 2019 yerel seçim adayları
  11. chp yerel seçim adayları
  12. ığdır
  13. van
  14. kütahya
  15. Kahramanmaraş
  16. bursa
  17. mersin

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