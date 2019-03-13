"CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı bir durum"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'la ilgili iddialar hakkında, "Bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek, CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı durumdur." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş'ın kendisiyle ilgili, "Yargıtayın onanmış bir kararının bulunmadığı"na yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Çelik, "Bir ceza davası almadım diyor. Ama hakkında bir sahte senetle icra takibi konusunda verilmiş karar var. Yargıtay da bunu 2016 yılında onamış." ifadesini kullandı.

Çelik, Yavaş'ın ceza davası alması durumunda, aday olma yeterliliğini yerine getiremeyeceğini de belirterek, "Mesele bununla ilgili bir mesele. Orada da aslında bunu çok iyi bilebilecek birisi de bunu örtbas etmeye çalışıyor." diye konuştu.

Yavaş'ın, "Söz konusu dava dosyasına giren kişinin çocuk istismarcısı olduğu, sahtecilik, tehdit ve şantaj yaptığı, üniversite belgesinin bile sahte olduğu yönünde belgeler olduğunu" söylediği hatırlatılarak, konuya ilişkin görüşü sorulan Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef çok düşük düzeyli, siyasal olmayan akılla başvurulan bir yöntem. Kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyi kriminalize ediyor. Kriminal midir değil midir ben onu bilemem, onu bu iddiaların görüldüğü mahkemeler verecek. Kişiyle bağlantısı olan biz değiliz. Bize 'Bunları biliyor musunuz?' diyor. Biz, saygıdeğer bir iş adamı mı değil mi, o kişi kriminal mi değil mi bunu bilebilecek durumda değiliz fakat mesele bu değil. Ben, zaten 'saygıdeğer bir iş adamı' diye bir ifade kullanmadım, 'bir vatandaş' dedim. Orada yalan söylüyor Mansur Yavaş. Burada mesele, vatandaşın kim olduğu değil, mesele mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmış Mansur Yavaş hakkındaki iddialar."

- "Kişiyle bağlantılı olan biz değiliz"

Çelik, kriminal kişinin ortaya attığı hiçbir iddiayı dillendirmediklerini vurgulayarak, "O kişiyle ilgili bahsettiği konular, mahkemeye intikal etmiş konular. Ama şunun bilinmesi gerekir, kişiyle bağlantılı olan biz değiliz. Madem o kullandığı ifadeler, tekrar etmekten bile utanıyorum, bu suçları işleyebilecek nitelikte bir kişiyse yıllardır niye arkadaşlık ettiniz ve alacak verecek ilişkisine girecek bir bağlantınız nereden kaynaklanıyor? Buna da karar vermesi gereken kendisidir. Bunu dün öğrenmiş değil herhalde." diye konuştu.

Yansıyan bilgilere bakılırsa Mansur Yavaş ile bu kişinin aralarında çok sayıda karşılıklı açılmış dava bulunduğunu da aktaran Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şöyle bir kurnazlığa başvurulması bizim gözümüzden kaçmaz. Kendisinin ihtilaflı olduğu kişiyle, bizi bu ihtilaf ilişkisi içerisinde bir taraf gibi göstermeye çalışıyor. Biz kendisinin ihtilaflı olduğu hiçbir ilişkide taraf değiliz, bizim meselemiz değil bu. Bizim sorduğumuz sorular, mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmış konularda Mansur Yavaş'a yöneltmiş sorulara, Mansur Yavaş'ın cevap verip vermemesiyle ilgilidir. O kişiyle ilgili kendisi böyle düşünüyorsa, ben bilemem hakim savcı değilim, kişiyi tanımıyorum, ona mahkemeler karar verecek. Tanıyan Mansur Yavaş, dolayısıyla o zaman kendisinin açıklaması gerekir. Yıllardır bu bağlantı nereden kaynaklanmıştır, böyle bir kişiyle bağlantılı olmanızın mahiyeti nedir, böyle bir kişiyle alacak verecek ilişkisi içinde olmanızın mahiyeti nedir? Mesele bundan ibarettir."

- "Netflix'deki diziler gibi arka arkaya devam ediyor"

"Dün Yavaş, sizin hakkınızda dava açacağını ifade etti. Siz de açabileceğini ve hikayenin çok da öte noktalara varacağını söylediniz. Buna da açıklık getirir misiniz?" sorusuna Çelik, "Bu ilk olarak 11 Aralık tarihinde çıktı. O günden bugüne kadar hikaye öylesine hızlı gelişiyor ki Netflix'deki diziler gibi arka arkaya devam ediyor." yanıtını verdi.

Ömer Çelik, "Gördüğüm kadarıyla aralık ayında birinci sezon bitti, Netflix dizisi gibi, ocak ayında ikinci sezon bitti, üçüncü sezon devam ediyor. Bu takibi seyrettiğiniz zaman hikayenin sezon sezon bir gelişme kaydettiğini görüyorsunuz. Bizim söylediğimiz şey, basına yansıyanla mahkeme kararları ortaya çıkan belgeleri ifade ediyoruz ve soru soruyoruz. Bununla ilgili dava açacaksa da bu Netflix dizisinin devamında hikayenin daha büyük olacağını görüyoruz. Bu mahkeme belgelerinin, kendisinin basın toplantısında söyledikleriyle mahkemede söyledikleri çelişkinin, basın yayın organlarında yayınlanan belgelerin basındaki arkadaşlara, Sayın Özhaseki'ye, bize dava açılmak suretiyle mahkeme önünde tartışılmasından dolayı bizim çekindiğimiz bir şey yok. Biz kimseye iftira atmıyoruz, kimseye kurulmuş bir tezgah yok, Ankara seçmeninin hakkını, hukukunu, sivil siyasetin temizliğini korumaya çalışıyoruz. Heyecanla bekliyoruz bu Netflix dizisinin devamının ne şekilde devam edeceğini." ifadesini kullandı.

- "Sandığın sonuçlarına saygılıyız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yavaş'ın bu iddialar nedeniyle adaylıktan çekilmesi gerektiğini ifade etmesinin sorulması üzerine Çelik, "Geçen basın toplantısında da sordum 'hala bu adayı devam ettirecek misiniz?' diye. Çünkü temel mesele şudur; siyasi ahlak ve siyasetin temel prensipleri açısından tüm bunlarla çelişen bir durum var." dedi.

Çelik, Yavaş'ın buna cevap vermek yerine, "Rakiplerim benden korktuğu için bu iddiaları gündeme getiriyor" dediğini aktardı.

İddiaları gündeme getirenin kendilerinin olmadığına işaret eden Çelik, mahkeme belgelerinden söz ettiklerini yineledi.

Seçimden ve sandıktan korkmayan, seçimi bir şölen gibi algılayan, sandığı başının üstünde taşıyan bir parti olduklarını vurgulayan Çelik, "Her zaman da sandığın sonuçlarına saygılıyız. O seçim sandık konusundaki korkudan dolayı kendisini aday yapan tek parti geleneğine bakacak. Artık bundan sonra böyle bir adayı devam ettirip ettirmemek CHP'nin meseleyi sindirme kapasitesiyle alakalı bir durumdur." diye konuştu.

(Sürecek)