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HDP kendini nimetten saydı, CHP'den bahsetmedi!

CHP’nin uğraşlarıyla barajı geçen HDP’den, ana muhalefeti kızdıracak bir açıklama geldi. Partisinin başarılı olduğunu savunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçimin kazananı olduklarını söyledi, CHP’den hiç bahsetmedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:28
HDP kendini nimetten saydı, CHP'den bahsetmedi!

Türkiye tarihi 24 Haziran seçimlerini atlattı, Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerde, on yıllarca akıldan çıkmayacak ayrıntılar varken, en önemlisi CHP’nin terör partisini meclise sokmak için gösterdiği çaba oldu.

HDP KENDİNİ NİMETTEN SAYDI, CHP’DEN BAHSETMEDİ

Seçimleri yorumlayan HDP’nin Eş Genel Başkanları, partilerinin seçimin kazananı olduğunu savundu, CHP’den bir kelime bile bahsetmedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şöyle konuştu:

Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlıklara ve engellemelere rağmen yüzde 10 seçim barajını aşarak, parlamentoya 67 milletvekili kazandıran bir parti olarak HDP, bu seçimde büyük bir başarı elde etmiştir.

Sezai Temelli de parti yönetimi adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. 24 Haziran seçiminin OHAL'de yapıldığını belirten Temelli, “Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. HDP, hem oy oranı hem de parlamento içi dağılım açısından Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:28
  1. pervin buldan
  2. sezai temelli
  3. HDP
  4. CHP

YORUM YAZ

  • 1453145310 sa önce
    Dinimiz İslam kendi kitabınızı yakın,kadın,çoluk,çocuk öldürün,masumlara silah sıkanlarla işbirliği yapın,kalleşçe,haince tuzaklar kurarak savaşın,ibadethanelerinizi kundaklayın demiyor,senin bahsettiğin din hangisi acaba.
  • mert memetmert memet10 sa önce
    sizde suç yok sizi meclise taşıyanların taaaa........
  • Haydar Haydar8 sa önce
    RAHMETLİ DEDEM HER TARLAYA GİDİŞİNDE EŞŞEĞE BİNEREK GİDER GELİRDİ. HİÇ BİR GÜN "SAĞOLASIN EŞŞEK" DEMEDİ. NİÇİN DİYE DE SORMAK AKLIMA GELMEDİ..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Beter Olsunlar. Onlara Müstahak. Şerefsizler.
  • cCccCc11 sa önce
    Chpliler tuvalet kağıdı hükmünde hdplilerin gözünde kullan ve at.
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL11 sa önce
    Birbirlerini satmalari gayet normal..PKK(chdpkk!!!) zaten Dünyanin en ucuz kahpesi..bu meclisde olmaniz sizlerin son sansiniz..ya PKKdan kökden koparsiniz yada HDP diye birsey kalmaz..pis satilmis katillersiniz..Kürtlerin katillerisiniz..insanligin katillerisiniz..cocuklarinizida katil olarak yetistiriyorsunuz ama birgün onlar siz pkk pisliklerine karsi ayaklanacklardir ve sizlerden hesap soracaklardir neden Kürtlerin nesillerini YOK ediyorsunuz ne icin Kürt kani akitiyorsunuz diye..tanidigim eski pkk simpatizanlarinin dediklerini bir duysaniz ey hdpkk katilleri..yakinda yakaniza birileri öyle yapisacak ki ilkdefa hayatinizda belki bir pismanlik hissi hisedersiniz..!!!
  • GolgeAdamGolgeAdam9 sa önce
    hendeklerin kazilmasina mudahele etme sonra 500askerimiz sehit dussun sonra chp suclu
  • osmanosman8 sa önce
    işiniz güçünuz algi siyaseti davulla zurnayla karşılayan sizsiniz apoyla görüşen sizsiniz dolma bahçede görüşen sizsiniz sonra chp suçlu öylemi
  • NNassNNass12 sa önce
    Evet, nimettir, hem de büyük bir nimet.Adaletin, özgürlüğün, çoğulculuğun; dinimizin emrettiği bütün kıymetlerin partisidir.
  • kayıkayı11 sa önce
    SİZİNDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SİZE DESTEK VERENLERİNDEEEEEEEEEEALLAH BELASINI VERSİN.
  • KemterKemter12 sa önce
    Nanköre nankörlük.
  • UtkuUtku9 sa önce
    İnanin chp liler için o kadar hakâret chp lilere normal geliyor.Ben akp li olarak hdp nin chp ye yaptiklari hakaret gücüme gidiyor.Chp kk ya gectikten sonra hdp den farkı kalmadikı sol parti olmaktan ciktı .Etiketinin hatırina ayakta duruyor.Ciddi soyluyorum birleşseler olur.İncede birazcik onur var.Kendi degerini sonradan farketti.Biraz fırildaklığı ve gecmişindeki namıssızlığı kendini harcadı.bunlar olmasa oyu 40 lara kadar cıkardı.muhalif olmak her seye karşi gelmek değildir.ya gec partinin başina yada kendine parti kur.chp yi dersimlinin elinden kurtar.Muharrem bey sana yakışanı yap.chp onurunu kurtar
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