HDP kendini nimetten saydı, CHP'den bahsetmedi!

Türkiye tarihi 24 Haziran seçimlerini atlattı, Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Seçimlerde, on yıllarca akıldan çıkmayacak ayrıntılar varken, en önemlisi CHP’nin terör partisini meclise sokmak için gösterdiği çaba oldu.

HDP KENDİNİ NİMETTEN SAYDI, CHP’DEN BAHSETMEDİ

Seçimleri yorumlayan HDP’nin Eş Genel Başkanları, partilerinin seçimin kazananı olduğunu savundu, CHP’den bir kelime bile bahsetmedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan şöyle konuştu:

“Bu seçimin kazananı HDP olmuştur. Her türlü olanaksızlıklara ve engellemelere rağmen yüzde 10 seçim barajını aşarak, parlamentoya 67 milletvekili kazandıran bir parti olarak HDP, bu seçimde büyük bir başarı elde etmiştir.”

Sezai Temelli de parti yönetimi adına hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu. 24 Haziran seçiminin OHAL'de yapıldığını belirten Temelli, “Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. HDP, hem oy oranı hem de parlamento içi dağılım açısından Türkiye'nin üçüncü partisi olmuştur.” ifadesini kullandı.