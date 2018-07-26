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HDP'li Kemalbay: Operasyonlar dursun

PKK’nın siyasi kanadı HDP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Serpil Kemalbay, Nusaybin’de teröristlere yönelik operasyonların durdurulmasını istedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:51
HDP'li Kemalbay: Operasyonlar dursun

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çocuk katilleri açık açık savunulmaya başlandı!.. Gazi Meclis, kürsüsüne çıkıp Türkiye’nin ve bu milletin halkına silah sıkan bebek katillerini rahat rahat savunanlara tanıklık ediyor. En son HDP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Serpil Kemalbay, Nusaybin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarının “derhal” durdurulmasını istedi.

TBMM'de dün partilerin vekilleri kürsüde açıklamalarda bulundu. Bunlardan biri de CHP'lilerin Meclis'e soktuğu PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Eş İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Serpil Kemalbay'dı.

"NUSAYBİN'DEKİ OPERASYONLAR DERHAL DURDURULSUN"

HDP'li Kemalbay, tutanaklara da yansıyan konuşmasında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik süren operasyonların durdurulması gerektiğini, operasyonlar sebebiyle bölgede yangın çıktığını söyledi.

Kemalbay, "Nusaybin'de bir yangın daha var. Nusaybin Ömeryan bölgesinde yaşanan bu yangına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Askerî operasyon sebebiyle çıkan bir yangındır ve sokağa çıkma yasakları olan köylere yaklaştığı söylenen bu yangının derhâl söndürülmesi, operasyonların da derhâl durdurulması gerekmektedir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:51
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