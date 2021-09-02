CHP’nin madara anketçisi Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını duyurdu

Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP seçim barajı için yüzde 7 konusunda anlaştıklarını açıklayınca Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, seçim barajı ile ilgili yine sallamasyon açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını duyurdu. "Yüzde 7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak demektir" açıklamasında bulunan Özkiraz, "AKP ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. Yüzde 7 ise "AKP'nin güvenilmezligine karşı MHP'nin sigortası." dedi.

AKP ve MHP'nin muhalefetin dar/daraltılmış bölgeye dağınık girilmesini umut ettiğini belirten Özkiraz, şöyle devam etti:

"Muhalefet şimdiden tek liste / ya da birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğinin çok üstünde vekille temsil edilecektir."