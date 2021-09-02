CHP’nin madara anketçisi Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını duyurdu
Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' çıkarsa “şirketi kapatıp gideceklerini” açıklayan CHP yandaşı araştırma şirketi ‘Avrasya’ AK Parti ve MHP üzerinden palavralarla prim kasmaya devam ediyor. Avrasya Araştırma şirketi, Cumhur (AK Parti- MHP) ittifakının dağılacağını belirtti.
Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP seçim barajı için yüzde 7 konusunda anlaştıklarını açıklayınca Avrasya Araştırma’nın sahibi Kemal Özkiraz, seçim barajı ile ilgili yine sallamasyon açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, Erdoğan ve Bahçeli'nin seçim planını duyurdu. "Yüzde 7 seçim barajı geliyorsa ittifak yasası kalkacak demektir" açıklamasında bulunan Özkiraz, "AKP ittifak yasasını kaldırıp, MHP'ye kendi listesinden yer verecektir. Yüzde 7 ise "AKP'nin güvenilmezligine karşı MHP'nin sigortası." dedi.
AKP ve MHP'nin muhalefetin dar/daraltılmış bölgeye dağınık girilmesini umut ettiğini belirten Özkiraz, şöyle devam etti:
"Muhalefet şimdiden tek liste / ya da birbiri lehine bölgelerden çekilme stratejisini konuşmalı. Muhalefet her bölgede seçime tek parça girmezse AKP mecliste hak ettiğinin çok üstünde vekille temsil edilecektir."