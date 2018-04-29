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Mustafa Elitaş'tan 'Kiralık vekiller' için müthiş benzetme

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin İYİ Parti’ye 15 milletvekili kiralamasına benzetmede bulunarak, "Görürsünüz, ’düğün için masa- sandalye kiraya verilir’ yazısı asılır. CHP de kapısına ’kiralık vekil’ yazısı astı.

29 Nisan 2018 Pazar 15:21
Mustafa Elitaş'tan 'Kiralık vekiller' için müthiş benzetme

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesinin kent ormanına ağaç dikme etkinliğine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada Türkiye’ye 16 yıldır hizmet eden partisinin bugüne kadar seçime girdiği 12 sandıktan başarıyla çıktığını söyledi. Yurt içinde ve yurt dışında mihrakların Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’ı saf dışı bırakmanın peşinde olduğunu ifade eden Elitaş, şöyle konuştu:

"24 Haziran önümüzde iki oy pusulası gelecek. Oy pusulalarını aynı zarfa koyacağız. 2002 yılında bugüne kadar tek başına iktidar olarak bahşettiğiniz iktidar, 12 sandıkta da başarı ile çıktı. Bizim adayımız bellidir. Dış güçlerin amacı güçsüz Türkiye’yi ortaya koymaktır. Bunu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı saf dışı bırakmaktır. Şimdi de çatı adaylar kurarak Recep Tayyip Erdoğan ’nın önünü kesmeye çalışmaktalar. Biz, Fırat Kalkanı, Afrin harekatını o ülkelerde kurgulanan terörist devletlerin oluşmasına engel olmak için yaptık. Güçlü Türkiye’nin ortaya çıkmasıyla birlikte Kandil’in başını eziyoruz."

’KILIÇDAROĞLU, PARTİSİNİ KİRALAYAN BAŞKAN OLARAK TARİHE GEÇECEK’

CHP’nin İYİ Parti’ye 15 milletvekili vermesini de değerlendiren Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öylesine fitne, ahlak dışı etiket görüyoruz ki; Güneş Motel hadisesi ortaya çıkmıştır. ’Fırıldak Kubi’ diye adam vardı. Günde 3 parti değiştirirdi. Demokrasi havarisi CHP Genel Başkanı talimat veriyor, vekiller kiraya gidiyor. Cumhuriyet tarihinde Fırıldak Kubilerÿgörüldü. İlk defa kiralık milletvekili gördük. Görürsünüz, ’düğün için masa- sandalye kiraya verilir’ yazısı asılır. CHP de kapısına ’kiralık vekil’ yazısı astı.ÿKiralık milletvekilleri siyaset literatürüneÿadlarını yazdırırken,ÿKılıçdaroğlu partisiniÿkiralayanÿgenel başkanÿolarak tarihe geçecek. Biz MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Önümüzdeki günlerde de BBP Mustafa Desteci açıklamasıyla Cumhur ittifakını destekleyeceklerini söyledi. 24 Haziran’da Türkiye’nin bekası, hainlerin bölme gayretlerinin önüne geçmek için sandık başına gitmenizi ve Cumhur ittifakını desteklemenizi rica ediyorum "

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:21
  1. Kayseri
  2. CHP
  3. İYİ Parti
  4. Mustafa Elitaş
  5. CHP kiralık vekil

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