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CHP’nin Kartal belediye başkan aday adayları açıklandı

Türkiye 31 Mart 2019’da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran’da milletin tokadını bir kezdaha Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 24 Haziran’daki sandık yenilgisini bir kez daha yaşamamak için yerel seçim çalışmalarına şimdiden başladı. CHP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Kartal’da kimi aday göstereceği merak konusu olmuştu. Kartal’da yerel seçimler için CHP’nin aday adaylarının isimleri açıkladı. Peki CHP’nin Kartal Belediye Başkan adaylığı için kimlerin ismi geçiyor? CHP’nin Kartal Belediye Başkan adayı kim olacak?

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
CHP’nin Kartal belediye başkan aday adayları açıklandı

Türkiye 31 Mart 2019’da mahalli yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran’da milletin tokadını bir kez  daha Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP, 24 Haziran’daki sandık yenilgisini bir kez daha yaşamamak için yerel seçim çalışmalarına şimdiden başladı. CHP’nin kalelerinden biri olarak bilinen Kartal’da kimi aday göstereceği merak konusu olmuştu. Kartal’da yerel seçimler için CHP’nin aday adaylarının isimleri açıkladı. Peki CHP’nin Kartal Belediye Başkan adaylığı için kimlerin ismi geçiyor? CHP’nin Kartal Belediye Başkan adayı kim olacak?

Cumhuriyet gazetesinden Ali Açar ve Mahmut Ilıcalı'nın ortaya attığı iddiaya göre, CHP’nin İstanbul Kadıköy aday adayları şunlar: Altınok Öz, Hüsnü Süslü ve Harun Özdemir. Maltepe: Mevcut başkan Ali Kılıç, Murat Kapan ve Cemil Ekşi. Üsküdar: Muhammed Çakmak, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Kılıç, İlçe Başkanı Erdoğan Altan, Av. Onur Cingil, Zeki Yılmaz, İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden ve Mustafa Çetinkaya.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:22
  1. İstanbul
  2. chp kartal belediye başkan adayları
  3. Aykurt Nuhoğlu
  4. İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam
  5. Necati Ekşi
  6. Kadir Gökmen Öğüt
  7. Selami Öztürk
  8. Mustafa Demircan
  9. Hakan Şişik
  10. Altınok Öz
  11. Hüsnü Süslü
  12. Mehmet Bekaroğlu

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