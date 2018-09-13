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KRT'de daha yayına başlamadan yönetim krizi çıktı!

KRT televizyonu için ödenecek parayı bulmakla görevli olan CHP'li Erdoğan Toprak, kanalda söz sahibi olmak istedi, Tuncay Özkan itiraz edince gerginlik yaşandı. CHP’de para trafiğini organize eden Toprak parayı getirmediği için henüz ödeme de yapılamadı.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:15
KRT'de daha yayına başlamadan yönetim krizi çıktı!

CHP’de yüzde 51 hissesi alınan KRT daha yayına başlamadan büyük bir kavgaya neden oldu. Halk TV’ye alternatif olarak kurulacak olan televizyon kanalında tek sorumlu olmak isteyen Tuncay Özkan’a sert bir rakip çıktı. CHP’de para trafiğini organize eden Erdoğan Toprak’ın kanalda söz sahibi olmak istemesi kriz çıkarttı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Özkan’ın “Tek yetkili benim” çıkışına Erdoğan Toprak’tan sert bir yanıt geldiği öğrenildi. CHP kulislerinde KRT krizinin yankıları konuşuluyor. Toprak’ın kanala karıştırılmaması nedeniyle yayın tarihinin ertelendiği iddia edildi.

PARA TOPLANAMADI

Televizyonun hayata geçmesi için gerekli oran paranın hala toplanamadığı, Toprak’ın bunu bilerek geciktirdiği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:15
  1. Erdoğan Toprak
  2. Tuncay Özkan
  3. KRT

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  • KUTENKUTEN54 dk önce
    it iti ısırmaz.bişeyolmazzz.
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