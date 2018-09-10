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Muharrem İnce İzmir'de şoku yaşadı: Yazıklar olsun!

İzmir'in kurtuluşunun 96. yılı törenleri için Aziz Kocaoğlu'nun davetlisi olarak İzmir'e giden Muharrem İnce burada bir partilinin tepkisiyle karşılaştı. CHP'li seçmen "CHP'yi iki ayda böldünüz. Helal olsun, yazıklar olsun" diyerek İnce'ye çıkıştı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:11

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki kurultay kavgası, İzmir'in kurtuluşunun 96. yılı törenlerine de damga vurdu. Her yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9 Eylül'deki kurtuluş etkinliklerine katılan CHP'li belediye başkanlarının büyük bölümü, İl Başkanı Deniz Yücel'in daveti üzerine bu yıl Ankara'da partilerinin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayı tercih etti.

KOCAOĞLU, İNCE'Yİ DAVET ETTİ

Muharrem İnce, daha önce partide değişim istediğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun daveti üzerine İzmir'deki kutlama törenlerine katıldı.

"HELAL OLSUN, YAZIKLAR OLSUN"

İnce, İzmir ziyaretinde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İzmir'de imza toplama sürecini yürüten partililerle çay içen İnce'ye yaklaşan bir vatandaş, "CHP'yi iki ayda böldünüz. Helal olsun, yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdi.

GÜLÜMSEYEREK TEPKİ VERDİ

İnce'nin bu tepkiye gülümseyerek cevap vermesi ise dikkat çekti.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 11:11
  1. Ankara
  2. Muharrem İnce
  3. İzmir

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