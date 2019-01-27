Hamda Dağ'dan CHP'nin İzmir adayına ilk yorum

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adın MYK'ya sunuldu. CHP'nin İzmir adayı için AK Parti'den ilk yorum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Kanal 7'de canlı yayına katılan Dağ şu açıklamayı yaptı:

'Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın'

"CHP'de sistem farklı. Biz kesin sonucu bekleyeceğiz yorum yapmak için. Bir bakarsınız Aziz Kocaoğlu'nu da gösterebilirler. CHP'de böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz. Ben CHP'nin en çok oy aldığı ilde siyaset yapıyorum. Geçenlerde şunu söyledim "Allah kimseyi CHP'de aktif siyasetçi yapmasın" Kurtlar sofrası gibi, ben dünyada başka bir örneğini görmedim.

Kim aday olsun fark etmez

CHP'de adayın Tunç bey olması, Aziz bey olması ve ya başka birinin aday olması bizim çalışmalarımızı etkilemez. Biz kendi adaylarımızı belirledik, çalışmalarımızı yapıyoruz. Nihat beyin adaylığı konusunda çok iyi tepkiler alıyoruz.Nihat Bey'in Denizli'de yaptığı çalışamalar İzmir'de biliniyor. Nihat Bey İzmir'i tanıyor.