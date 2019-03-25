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CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in mason fotoğrafı ortaya çıktı!

Daha önce babası 12 Eylül darbesinin baş mimarlarından meşhur işkenceci savcı Nurettin Soyer ile tartışma konusu olan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in mason kıyafeti giyerek masonlarla çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:26
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in mason fotoğrafı ortaya çıktı!

CHP, İyi Parti, Saadet ve HDP'nin oluşturduğu 'Zillet' ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı.

Masonlarla fotoğraf

Törenle mason giysisini giyen ve belgesini alan Soyer’in, mason locasına kayıt yaptırdığı fotoğraflar, sosyal medya ve haber sitelerine düştü.

Mustafa Kemal'i zehirlediği iddia edilen Cenova Locası’na bağlı mason localarına, CHP’li Soyer’in de üye olduğunun anlaşılması şaşırttı. Soyer daha önce de terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerine olan desteğiyle gündeme gelmişti.(ensonhaber)

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:26
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. Mason
  4. CHP
  5. millet ittifakı
  6. 31 Mart
  7. seçim

YORUM YAZ

  • kmlkml17 dk önce
    cehalet partisi taraftarları m kemalı öldürünleri Erdoğan'dan daha fazla severler..ne yaptıysa bunlara
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu18 dk önce
    Patişahlardan mason var diye masonluk iyimi oldu? Yoksa daha tehlikeli mi? Fitnenin asıl müsebbibi masonlardır, rengi yeşil veya kırmızı olması ise ne kadar şirret olduğinun ispatıdır
  • ŞairŞair18 dk önce
    yıldız, sana diyorum sen önce git hdp pisliğinizi temizle ondan sonra kemalist ol sen kim ülke sevdası kim hainlerle işbirliği yapanların ülke sevdası olmaz. aydınmış gelişmişmiş siz ançak heykel yapmada gelişmişsiniz bu ülkeye ne yaptınız da konuşuyorsun sizin işiniz bölücülük yapanlarla işbirliği yapmak vatan hainleriyle hasbihal olun siz sizin derdiniz bu ülke değil..
  • MuratMurat19 dk önce
    Mason olsunlar ne olurlarsa olsunlar akit ve hukümet bunları bir yere kaydetsin bunlara bir sayfa açılsın yıl içinde aylar içinde ne yaptıkları ne konuştukları kaydedilsin dinlensin zilletlerin hepsi dahil buna madem bekaa sıkıtısı var güller,davutoğlular,cindoruklar askeri kesim, bunları fetonun yaptığı gibi dinlemek lazım onların silahı böyleydi,çok buyuk sıkıntı olduğunda bunların canını yakmak lazım büyük ihtimalle kim ne yapıyor içişleri, istikbarat işleri başkanlığı biliyor,haddime değil bunları belirtmek ama tedbirler alınmalı, top yekün gıdaya dolara,inşaata her şeye dokunuyorlar nereden nasıl anında değişiyor artıyor bunlar bunlara özel tim kurmak lazım buna akit dahil olmalı bence medyayla uğur dündar yapıyordu ya haşa kıyas olmasın ,Allah tüm mazlumların,iyilerin, ahlaklıların,müslümanların,iyi,temiz olan tum dünya insanlarının yardımcısı olsun Dunyamız ülkemiz huzurla dolu olsun
  • ArgunArgun23 dk önce
    Sadece bu zat degil CHP yonetiminin tumu Masondur Bu nedenle CHP yoneticilerinin tumunun tasmasi yurt disindaki sahiplerinin ellerinde Lanet olsun CHP jakoben klubu ve mason yapilanmasini bize politik parti diye sunanlara
  • İsmail İsmail 26 dk önce
    Yorumcu s.yıldız,.Bakıyorumda ilk yorumcu gocunmuş Akit sadece haber kanalı akit babayiğitlik yapmış yorum köşesi açmış sözcü ve yandaşları aynen bu tarz haberi veriyor üstelik insanları kışkırtıyor yorum yok okuyucu sinirden siftinsin dursun Mason olmasa şaşardım zaten HDPKK 'nın tam bize göre dediğinden belli idi ne diyeyim vah izmi rvah gene köy mizaçlı kalacak desene.
  • Bedirin AslanıBedirin Aslanı28 dk önce
    Bunlara Ulkemızde oy vermek ve barındırmak ıhanet degıl mıdır ? Ne işimiz var soyu sopu bellı olmayan bu kişilerle.Babasının ne olduğu bellı degıl.Simdı de oglu cıktı.Daha ne olması lazım .
  • ÖzkanÖzkan29 dk önce
    Tr de ne pislikler var!
  • karaduskaradus30 dk önce
    muhammet karpuz denilen terörist iti padisahlarin mason kaynagini söylemezsen senin ben iyi oku cevap ver kaynagini arastiricam sonra senide bulucam dibi delik mason cikmasi.
  • önder önder 33 dk önce
    masonları savunmak sanamı kaldı ismi muhammed yıldız kendisi kendini bile aydınlatamamış adam..sadece masonları sen biliyorsun değilmi atatürke ve taraftarlarına rencide edcek bir kelime yokki sen gocundun masonları atatürkün öldürdüğünü söylüyor..
  • polatlihayaspolatlihayas33 dk önce
    CHP li hainlerin hepsi satilmistir ATATÜRK MASKESI altinda kara cahilleri kandiriyorlar bunlarin atatürkle hic bir ilgisi yok kilicdaroglu denilen namer FETO ILE PKK ya calisiyor ey millet ya dinsiz CHP ye oy verirsin sonrasinda suriyeliler gibi cadirlarda ac yatarsin ya AKP ye oy veriorsin huzurla güvenle türkiyende yasarsin.
  • VatanseverVatansever40 dk önce
    Saşirdikmı yooo asil cikmasa sasirirdik bunlarin sahipleri diş mihraklar
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ45 dk önce
    KEMALİSTLERE HAKARET ETME CÜRETİNİ NERDEN ALIYORSUNUZ.KEMALİSTLER BU ÜLKENİN SEVDALILARI VE KURUCU İRADESİNİN KORUYUCULARIDIR. KEMALİST İNSANLAR AYDIN GELİŞMİŞ İYİ İNSANLARDIR. İNSANLARI RENCİDE EDİP KUTUPLAŞTIRMAK GAZETECİLİGİN ŞERBETİNDE YOKTU.NE ARA OLDUNUZ BÖYLE. PADİŞAHLARIN MASON OLDUGUNU BİLMİYORSUNUZ SANIRIM.YOK FİLAN DİYEN OLURSA.MASON OLAN PADİŞAHLARISADRAZAMLARI KAYNAGIYLA SÖYLERİM.

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