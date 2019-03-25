CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in mason fotoğrafı ortaya çıktı! Daha önce babası 12 Eylül darbesinin baş mimarlarından meşhur işkenceci savcı Nurettin Soyer ile tartışma konusu olan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in mason kıyafeti giyerek masonlarla çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.

CHP, İyi Parti, Saadet ve HDP'nin oluşturduğu 'Zillet' ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in, mason localarına üye olduğu ortaya çıktı. Masonlarla fotoğraf Törenle mason giysisini giyen ve belgesini alan Soyer’in, mason locasına kayıt yaptırdığı fotoğraflar, sosyal medya ve haber sitelerine düştü. Mustafa Kemal'i zehirlediği iddia edilen Cenova Locası’na bağlı mason localarına, CHP’li Soyer’in de üye olduğunun anlaşılması şaşırttı. Soyer daha önce de terör örgütü PKK'nın çukur eylemlerine olan desteğiyle gündeme gelmişti.(ensonhaber)

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