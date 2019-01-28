0553 313 94 23

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştiren Aziz Kocaoğlu'nun üstü çizildi. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer oldu. İlk mesajını sosyal medya üzerinden veren Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken; bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı

28 Ocak 2019 Pazartesi 06:15
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve burada adı onaylandıktan sonra Parti Meclisince de (PM) onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

DHA'nın haberine göre; Soyer, çevre sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığın yanı sıra belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıması ile biliniyor. 

İlk mesajını verdi

CHP Parti Meclisi´nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken,  bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.

Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 06:15
  1. CHP
  2. Tunç Soyer
  3. aday
  4. İzmir
  5. son dakika
  6. Yerel seçim
  7. Son dakika İzmir Belediye Başkan Adayı kim
  8. chp izmir belediye başkan adayı
  9. tunç soyer son dakika
  10. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guaido'dan darbe açıklaması: Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyorum
    1. Guaido'dan darbe açıklaması: Maduro'yu..
    2. Ölü sayısı artıyor! Yaşamını..
    3. Avustralya, Juan Guaido'yu geçici..
    4. Çiftlikte katliam! Anne ve çocukları..
    5. Otomobil devi açıkladı! 44 adet..
    6. Hakkari-Van Karayolu'na çığ düştü!..
    7. CHP'de kazan kaynıyor... Milletvekili..
    8. Dünya şampiyonunun ünvanı geri..
    9. CHP'de "gergin" PM toplantısı sona erdi
    10. CHP'nin İzmir adayı belli oldu
    11. CHP'de Kaftancıoğlu bilmecesi... Önce..
    12. CHP PM toplantısı sona erdi
    13. Avustralya, Juan Guaido'yu geçici..
    14. Brezilya'da çöken barajda ölü sayısı..
    15. Ersun Yanal futbolcularına seslendi:..
    16. Erman Toroğlu'ndan bomba iddia:..
    17. Galatasaray'dan yılın bombası Artem..
    18. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    19. Real Madrid deplasmanda Espanyol'u yendi
    20. Zeyna yine affetmedi! Onlarca kilo..
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Sapkın proje yine sahnede
    Sapkın proje yine sahnede
    Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız
    Serdar Arseven'den 'Darbe' uyarısı: Vesayetçi zihniyete karşı uyanık olmalıyız
    CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
    CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
    Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019