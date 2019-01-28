CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. CHP Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulan ve burada adı onaylandıktan sonra Parti Meclisince de (PM) onaylanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

DHA'nın haberine göre; Soyer, çevre sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılığın yanı sıra belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıması ile biliniyor.

İlk mesajını verdi

CHP Parti Meclisi´nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Soyer, İzmirlilere teşekkürlerini sunarken, bu görevi büyük bir aşkla yapacağını içeren mesajını takipçileri ile paylaştı.

Soyer, heyecanını resmi Twitter hesabı üzerinden, "Sevgili İzmirliler, İzmir sevdası yolunda birlikte büyük ve uzun bir yürüyüşe başlıyoruz. Bu görevi büyük bir aşkla büyük bir şevkle yapacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın" mesajı ile paylaştı. Soyer, "Hem bütün İzmirlilere hem de dünyanın dört bir yanında yaşayan gönülden İzmirlilere kucak dolusu, gönül dolusu teşekkürler. Aşkla İzmir" diye yazdı.