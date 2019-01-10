0553 313 94 23

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) İstanbul ile ilgili tecrübeleri olan, İstanbul ile ilgili düşünceleri olan ve İstanbul'u çok önemseyen birisi. O bakımdan bu ziyaretler esnasında, kendilerinden bu tecrübeleri konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar."

10 Ocak 2019 Perşembe 12:02
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu:

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili tecrübeleri ve düşünceleri olan, bu kenti çok önemseyen birisi olduğunu belirterek, "O bakımdan bu ziyaretler esnasında, kendilerinden bu tecrübeleri konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edeceği İmamoğlu, tarifeli uçakla Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı İç Hatlar CİP Salonu'na geldi.

Özel araçtan inen İmamoğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Daha önce İstanbul'da görev yapan büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmişte bu görevde bulunduğunu anımsatan İmamoğlu, "İstanbul ile ilgili tecrübeleri olan, İstanbul ile ilgili düşünceleri olan ve İstanbul'u çok önemseyen birisi. O bakımdan bu ziyaretler esnasında, kendilerinden bu tecrübeleri konuşmak adına randevu talep etmiştim. Sağ olsun, olumlu dönüş yaptılar. Bugün de randevulaştık. Kendilerini ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu, bir soru üzerine, yerel seçimler öncesi adayların ve siyasi parti liderlerinin birbiriyle yaptığı görüşmeleri çok olumlu bulduğunu, yerel seçimde İstanbul'un sorunlarını ve bunların çözümlerini konuşmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbullu olduğuna işaret eden İmamoğlu, "Dolayısıyla onun da talepleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanının kendilerinin de istekleri vardır. Nasıl bir İstanbul istediği konusunda, sadece tecrübesinin dışında. Umarım sadece yerelin konuşulduğu bir süreç yaşarız. Saygılı ve seviyeli bir seçim olur. Başka kavramlar elbette ki ülkenin gündemidir, konuşulur ama bunlar seçime malzeme olmaz." ifadelerini kullandı.

- "Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş"

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın "İstanbul'un konularının, dünya şehrinin konularının güme gitmesi beni çok üzer. Bu bakımdan, kampanya boyunca bu alanda kalmaya devam edeceğim. Mecbur kalmadıkça bu alan dışındaki konularda çok fazla mesai harcamayacağım." şeklindeki açıklamasının anımsatılması üzerine İmamoğlu, "Katılıyorum. Sayın Meclis Başkanı doğru söylemiş. Gündem öyle olmalı." dedi.

Ekrem İmamoğlu, daha sonra kendisini Ankara'ya götürecek THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:02
  1. Atatürk Havaliman
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. kabul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan kişi yaralandı
    2. HDP, PKK'ya çalışıyor! Fırsat bili
    3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "Benim..
    4. Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye..
    5. Irak Terörle Mücadele Komutanı bayrak..
    6. Halı sahada kalp krizi geçiren öğretim..
    7. Yabancı futbolculara yönelik "icra..
    8. Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    9. Assan Panel, ihracatını üç yılda yüzde..
    10. Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nun iptal..
    11. Binali Yıldırım'dan istifa açıklaması
    12. Seyyar sandık için başvurular 17..
    13. Ekonomi alanında destek teklifi Plan..
    14. Afganistan'da Taliban saldırıları
    15. Trump açıkça tehdit etti! 'Eğer..
    16. ‘Yetim Dostu Hastane’
    17. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    18. Denizli'de Süper Lig heyecanı
    19. Antalya, spor turizminde altın çağını..
    20. ANALİZ-Lidersiz ve vizyonsuz AB..
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi