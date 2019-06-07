Kemalistlerin 'şirin' çocuğu İmamoğlu valiye küfür etti!

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon’a giden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, daha sonra Giresun ve Ordu’ya geçti. Ordu’da miting yapan İmamoğlu, şehirden ayrılırken büyük bir skandala imza attı. İstanbul gibi milyonlarca kişinin yaşadığı metropolü yönetmeye talip olan CHP’nin adayı, öyle bir hakkı olmamasına rağmen havalimanına VIP’den girmek isteyince polislerle tartıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz ile havaalanında görevli personel ve polislere hakaret eden İmamoğlu daha sonra kentten ayrıldı.

Torun listede var uçakta yok

Özel uçakla İstanbul’a geçmek için Ordu-Giresun Havalimanına gelen CHP konvoyu, 5 Haziran’da saat 22.20 sıralarında havalimanının VIP otoparkına girdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler VIP’den terminal binasına girmek istedi. Bunun üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne verilen 14 kişilik Uçak Yolcu Manifestosu’nda, bildirilenin aksine Seyit Torun’un olmadığı tespit edildi. Diğer kişilerin de VIP salonunu kullanma hakkına sahip olmadığı belirtilince, CHP’li grup polis ve görevlilerle tartıştı.

İmamoğlu: Bu vali tam bir it

Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan “VIP Salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır” hükmü hatırlatılan CHP’li heyet, kendilerine yöneltilen tüm izahat ve ikazlara aldırış etmeyip polise mukavemette bulundu. Görevli polisleri iterek VIP salonunu işgal eden CHP’liler aprona çıkmalarına izin verilmeyince tekrar otoparka yöneldi. Bu esnada CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine refakat eden polislere hitaben “Bu vali tam bir it” dedi.

Yine yalana sarıldı

Otoparka yürürken beraberindeki FOX muhabirine konuşan İmamoğlu, kendisini savundu. Torun’un Ordu’da kalacağını gizleyen İmamoğlu, “Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP’e talimat vermiş” diyen CHP’nin İstanbul adayı yine mağdur rolüne soyundu. Ordu Valisi Seddar Yavuz’u hedef göstermekle kalmayan İmamoğlu, “Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Vali bey devlet adamı değilmiş” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Bizi kimse arayamaz

VIP’ten geçişlerine izin verilmeyince havalimanının iç hatlar gidiş terminaline yönelen CHP’li grup, burada da ikinci vukuata imza attı. Sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatılan CHP’liler, bu defa da aranmadan geçmek istedi. İkazlara aldırış etmeyen CHP’liler görevlilere ağıza alınmayacak hakaretler etti. CHP’li Seyit Torun, polislere “Tayyip’in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler” diye hakaretler yağdırdı.

Bir vatandaşı da dövdürtmüştü

Müteahhidi olduğu bir sitenin yönetim toplantısında, yolsuzlukları gündeme getiren bir vatandaşı tekme tokat dövdüren CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde polis merkezini basıp görevi başındaki polis memurlarına hakaret ve tehditler yağdırmıştı. 31 Mart’tan sonra henüz mazbatasını almadan Anıtkabir’e çıkan İmamoğlu, korsan imza skandalıyla gündeme gelmişti. KKTC ziyaretinde de “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” sıfatını kullanan İmamoğlu, son olarak Ordu’da büyükşehir belediye başkanlarının kullanabildiği havalimanı VIP girişinden korsan geçmeye çalıştı.

Ordu Valiliği: Yasal işlem başlatılacak

Ordu Valiliği, geçtiğimiz akşam yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve kafiledeki kişilerin Ordu-Giresun Havalimanındaki tavrına ilişkin kamera kayıtlarının mevcut olduğu belirtilen açıklamada, başta vali olmak üzere polis memuru ve havalimanı görevlilerine edilen hakaretle ilgili yasal işlemin başlatılacağı vurgulandı.

(Yeni Şafak)