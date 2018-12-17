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Salıcı: İstanbul adayımızı salı günü açıklayabiliriz

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Yüzde yüz demiyorum ama büyük ihtimalle bu salı İstanbul adayı belli olur" dedi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:00
Salıcı: İstanbul adayımızı salı günü açıklayabiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partinin İstanbul adayının salı günü açıklanabileceğini söyledi.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını cevaplayan Salıcı, "Ekrem İmamoğlu şu an en güçlü görünen aday o, karşısında da hâlâ Binalı Yıldırım adı masada. Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı yapmış; bütün Türkiye'nin yakından bildiği bir adaya karşı bir ilçe belediye başkanı gerçekten kazanabilir mi?" sorusuna şu cevabı verdi;

"İlçe belediye başkanlığı bir geçiş pozisyonu. Ben de bundan dört sene önce İstanbul il başkanıydım. Siyasette, siyasi aktörlerin önüne başarı peşinde koşan, bu enerjisini de topluma yansıtabilen insanların önüne bir fırsat koyarsanız sonucunu görürsünüz. Sayın Binali Yıldırım gezgin aday; bazen İzmir, bazen İstanbul; bazen Başbakanlık, bazen Meclis başkanlığı. Bu, ellerinde atacak başka bir barutları olmadığını gösteriyor. CHP, eğer Sayın İmamoğlu'nu adaylaştırırsa, CHP Binali Yıldırım'ın karşısına CHP'li bir nefer çıkardı diye düşünürüm."

"Başka isimler de geçiyordu"

Salıcı, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in aday adaylığı açıklamalarına da değindi.

"Parti Meclisi'nde hangi ismin geleceğini bilemediğimiz için şansı olabilir" diyen Salıcı, "Başka isimler de geçiyordu, o isimlerle ilgili de bir durum söz konusu olabilir. Siyasette henüz parti meclisine kadar bir zaman var" ifadesini kullandı. Salıcı, Parti Meclisi'nin 18 Aralık Salı günü toplanacağını ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:00
  1. İzmir
  2. Oğuz Kaan Salıcı
  3. CHP
  4. İstanbul
  5. aday

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