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CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçim turuna Çekmeköy’de devam etti

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da başladığı seçim turuna Çekmeköy’de devam etti.

20 Mart 2019 Çarşamba 21:06
CHP’nin İstanbul adayı İmamoğlu, seçim turuna Çekmeköy’de devam etti

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da başladığı seçim turuna Çekmeköy’de devam etti. Çözüm önerilerini anlatan İmamoğlu, seçimde destek istedi.


31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Kartal’da başladığı seçim turuna Çekmeköy’de devam etti. İlçede mahalleleri tur atarak halkı selamlayan İmamoğlu, sonrasında ise geldiği Çekmeköy Madenler Meydanında kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla bir araya geldi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu, kalabalığa çözüm önerilerini anlatarak seçimde destek istedi.



“Boşlukları konutlarla doldurursak bu kente ihanet etmeye devam ederiz”


İstanbul’un birçok alanda ihmal edildiğini söyleyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Şehre dönük bir kısım yapılan ihanetler Çekmeköy’ü de etkiliyor. Zira en son aldığım üzücü haberde malum askeri alanı imara açıyorlar. Şimdi biz askeri alanları da imara açarsak, boşlukları konutlarla doldurursak bu kente ihanet etmeye devam ederiz. Biz bu kenti rezerv alanlarının insana ve yeşile dair koruma ve geliştirmeye söz verdik ve yapacağız. İstanbul’un birçok yeşil alanı yok edildi. Biz İstanbul’a tam 30 milyon metrekare yeşil alan vaat ettik. Kuzeydeki yeşil kuşak dediğimiz hattın geçtiği Çekmeköy, bu güzel coğrafyayı çok önemsiyorum” dedi.



“Tapu ve kentsel dönüşüm insanların kabusu olmuş”


Kentsel dönüşümle ilgili konuşan İmamoğlu, “Kentsel dönüşüm İstanbul’un en sıkıntılı konusu, hangi mahalleye gitsem tapu ve kentsel dönüşüm insanların kabusu olmuş. Bu kabusun en çok oluşturma sebebi de ben bilirim, ben yaparım, sen de mecbursun anlayışıdır. Bizde tam tersini yapacağız, ben vatandaşla karar vereceğim, vatandaşı düşünürüm, vatandaşımın yuvasını yapmak benim birinci vazifemdir. Sosyal çevresidir, mahalle duygusudur, bu kavramlarla İstanbul’un dönüşümünü en sağlıklı biçimde en sosyal anlayışla biz yapabiliriz. Bunlar sadece bir takım insanların, bir kısım insanların mali dönüşümünü yaparlar. İnsanların kentsel dönüşümü onların ilgisini çekmez” diye konuştu.



“Göreve talip olanlar vaat verir, yönetenler vermez”


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın sınıf mevcuduna ilişkin konuşmasını eleştiren İmamoğlu, “Bakıyor okula diyor ki, Avcılar’da veya başka ilçede bilmiyorum, rakibim ‘Şu sınıfta 80 kişi var’ diye şikayet ediyor. Ya ben anlamış değilim. Ben düşünüyorum, Allah Allah ben kimi şikayet edeceğim. Adam kendini millete şikayet ediyor, millet de alkışlıyor vallahi ben çözemedim. Ulaşıma indirimler yaptık. Bir gün veya iki gün sonra Adalar’ı ziyaret ederken, Adalar’da oturanlara vapur seferleri bedava demiş. Hadi onu geçtik, ya arkadaş elini tutan mı var, şu anda büyükşehir belediyesini ben mi yönetiyorum. Elini tutan mı var, bunları tek tek yapsana, bakın arkadaşlar vaat göreve talip olanlardan verilir, yönetenler vaat vermez yapar. Bu samimiyetsizliktir çok net” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:06
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