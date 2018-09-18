İş Bankasında hissesi bulunan CHP'li isimler kimler? CHP'nin İş Bankası'nda ne kadar hissesi var?

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü gündeme getirdiği CHP-İş Bankası ortaklığı tekrar tartışılmaya başlandı. Peki Türkiye gündemine gelen CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine sahip CHP’li isimler kimler? İş Bankası hisseleri hangi CHP’li isimlerde? İŞ Bankası hisselerine sahip CHP’liler kimler?

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Türkiye İş Bankası’nda CHP’li 4 ismin hissesi bulunmakta. Mustafa Kemal’in vasiyeti zırhına sarılarak en büyük bankalardan biri olan İş Bankası’nda yüzde 28'lik devasa pay almaya devam ediyor. CHP kontenjanından İş Bankası yönetim kurulu üyesi olarak; Rahmi Aşkın Türeli, Müslim Sarı, Murat Karayalçın ve Özcal Korkmaz bulunuyor.

Türkiye İş Bankası A.Ş., kısaca İş Bankası, Türkiye'de bireysel ve ticari bankacılık hizmeti sunan en büyük özel banka. 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün yönergeleriyle kurulan İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır. 30 Haziran 2014'te 219.6 milyar ₺ aktif büyüklüğe ulaşan banka, The Banker dergisinin açıkladığı sıralamaya göre ana sermaye bazında dünyanın en büyük 118. bankasıdır. Eylül 2014 itibarıyla 25'i yurt dışında olmak üzere 1.350 şube, 6.000 bankamatik ve 24 bini aşkın personeli bulunan İş Bankası'nın ayrıca Rusya'da İşbank Rusya ve Almanya'da İşbank AG adıyla iki iştiraki vardır.