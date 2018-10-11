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CHP’nin İş Bankası hisseleri hazineye mi devrediliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce gündeme getirdiği CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin bu kez de Macaristan ziyarete dönüşü değerlendirdi. Erdoğan,"CHP hisselerinin Hazine'ye devri için düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 07:56
CHP’nin İş Bankası hisseleri hazineye mi devrediliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce gündeme getirdiği CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin Macaristan ziyarete dönüşü yaptığı açıklamada  "CHP hisselerinin Hazine'ye devri için düzenleme yapacağız" dedi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü, kendisine eşlik eden gazetecilere uçakta değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri için şunları söyledi: Mesele İş Bankası değil. Mesele, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetidir. Kılıçdaroğlu, ‘Oradan bizim kasamıza giren para yok ki’ diyor. Ben ‘Senin kasana para giriyor’ demiyorum ki. Mahkeme kararıyla, Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na belirli bir temettü geliri aktarılıyor. Ama orada yönetim kuruluna CHP niye dört adam koyuyor? Efendim, yönetim kurulundaymışlar ama hiçbir inisiyatifleri yokmuş. Yönetim kuruluna gireceksin, ama hiçbir inisiyatifin olmayacak. Böyle bir saçmalık olur mu? Şayet inisiyatifleri yoksa o dört kişiyi çeksinler o zaman. Biz diyoruz ki: Buradaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti neyse bu vasiyetin Hazine’ye devrini gerçekleştirelim. Çünkü bu şahıslara ait bir hak değildir. CHP’nin hakkı hiç değildir. MHP’li arkadaşlarla birlikte yapılacak bir yasal düzenlemeyle bu işin yoluna koyulabileceği kanaatindeyim.”

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 07:56
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