Sonunda dayanamadı... CHP’nin İP’e verdiği vekil isyan etti!
CHP’nin, gelen emirle İP’e hediye ettiği 15 vekil isyan etti. Ortada kalan vekiller, "İşimiz bitti, bizi geri al" çağrısı yaptı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:31
'Hülle' için İP'e verilen CHP'li vekillerin sabrı taştı. Ne Akşener ne de Kılıçdaroğlu onlara sahip çıktı... Çaresizlik içindeki 15'lilerden Tacettin Bayır, beklentilerini Takvim'e şöyle anlattı:
"36 yıl boyunca CHP'ye oy istedim. Şimdi nasıl meydanlara çıkıp "İP'e oy verin" diyeceğim? Ben gerekli özveride bulundum. Yeter. "Orada kal" derseniz de kimse kusura bakmasın!"
Chp'li Musa Çam: Vekillik bizden önce 15'lilerin hakkı. mutlaka aday gösterelim.
İP: Vekiller evlerine dönmek istiyor. Karar CHP'nin..
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