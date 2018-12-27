CHP'den 'din' sömürüsü! İmamoğlu'nun tanıtım videosunda komik ayrıntı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

İmamoğlu belgeseli izletildi

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun aday olarak açıklamasının ardından bugün de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi, Ekrem İmamoğlu'nun hayatını anlatan bir belgesel izletildi.

Kaleye Besmele'siz geçmezmiş!

CHP'nin adayının hayatını anlatan videoda ise çocukluk dönemlerinde Kur'an kursuna gittiğinin ifade edilmesi, futbol oynadığı dönemlerde kaleye besmelesiz geçmediğinin belirtilmesi de dikkatlerden kaçmadı.