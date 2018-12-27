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CHP'den 'din' sömürüsü! İmamoğlu'nun tanıtım videosunda komik ayrıntı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısında gösterilen videoda "Besmelesiz kaleye geçmezdi" ifadelerinin kullanılması 'din sömürüsü' şeklinde yorumlandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:18
CHP'den 'din' sömürüsü! İmamoğlu'nun tanıtım videosunda komik ayrıntı

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.

İmamoğlu belgeseli izletildi

Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun aday olarak açıklamasının ardından bugün de İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi, Ekrem İmamoğlu'nun hayatını anlatan bir belgesel izletildi.

Kaleye Besmele'siz geçmezmiş!

CHP'nin adayının hayatını anlatan videoda ise çocukluk dönemlerinde Kur'an kursuna gittiğinin ifade edilmesi, futbol oynadığı dönemlerde kaleye besmelesiz geçmediğinin belirtilmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:18
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Ekrem İmamoğlu

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  • melih53melih5314 dk önce
    Besmele çekmesi neden sizi bu kadar üzdü...hayret..Trabzon yöremizin dindar bir ailesine mensup.Allah yolunu açık etsin..
  • hakanhakan14 dk önce
    valla esas size pes.
  • Halit Halit 15 dk önce
    Sormak lazım besmele çekmesini biliyormuymuş acaba bence bilmiyordur samiyetsiz bir insan bu adam ne yaparsan yap sana chpkk ya oy yok.
  • GulbahceGulbahce27 dk önce
    Gercekdende pes artik akit.mujdati akpinari ezdiniz ...
  • MehmetMehmet37 dk önce
    din sömürüsünü en iyi yapan partinin hangisi olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. ..
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş38 dk önce
    besmele çekince dahamı az gol yiyormuş yani. nedir bu rezillik artık dinide futbola kattılar bu chpkk yahudileri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş38 dk önce
    besmele çekince dahamı az gol yiyormuş yani. nedir bu rezillik artık dinide futbola kattılar bu chpkk yahudileri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p.çleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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