CHP’nin İHL kini bitmiyor

AK Parti, Anadolu insanının yıllardır özlemini duyduğu ve büyük rağbet gösterdiği İmam Hatiplerin sayısını artırmak için çaba sarf ederken; CHP ise, İmam Hatip Liselerinin kapanması derdine düştü.

İHL’LERDEN RAHATSIZ OLDU

CHP yoğun rağbet gören İmam Hatiplere yönelik taleplerin karşılanmasından rahatsız oldu. İmam Hatiplere olan rağbeti görmezden gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eğitim sistemini yeniden yapılandırma önerisinde bulundu.

Kaya, 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sisteminin “1 artı 8 artı 4” modeliyle yeniden yapılandırılmasını önerdi.

8 YIL KESİNTİSİZ TEMEL EĞİTİM ÖNERİSİ

Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin, bu eğitim ve öğretim yılına da mutsuz ve umutsuz başladığını iddia etti. Kaya, “Bizim en kısa zamanda 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sistemimizi 1 artı 8 artı 4 modeliyle yeniden yapılandırmamız gerekir. Tam gün eğitime en kısa zamanda geçilmelidir. Okul öncesi eğitim tam gün, parasız ve zorunlu olmalıdır” dedi.