CHP'nin iddiasına AK Parti'den cevap

Taha Emre Özdemir Ankara

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapılmasına ilişkin teklif Meclis Genel Kurulu'nda görüşülürken hazırlanan taslak muhalefetin tepkisine sebep oldu. CHP tarafından, 'Sporda şiddet değil, tribünlerdeki siyasi söylemler önlenmek isteniyor.' iddiasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, "Parlementoda dönem dönem ülkenin eksikleri görülür ve buna göre yasal düzenlemeler yapılır. Sporda şiddet yasasının da temel nedeni budur." dedi.

'Biz var olan bir yasayı revize ediyoruz'

"Biz daha önce çıkarılan bir yasayı revize ediyoruz." diyen Yaman, şunları söyledi:

"Yeni tedbirler alıyoruz. Herkesin stadlara rahatça gidebilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kanun teklifi tribünlerdeki siyasi söylemlerden dolayı hazırlanmadı. Bu teklif sporun içinde bulunan milletvekili arkadaşlarımızın bir araya gelerek, 'daha iyiye nasıl ulaşabiliriz? Sporun kalitesini nasıl artırabiliriz? İnsanların daha zevkli bir şekilde spor müsabakalarını izlemelerini nasıl sağlayabiliriz?' sorularına cevap aramasıyla oluştu."

Kanun teklifindeki temel amaçların arasında futbol kulüplerini korumanın da bulunduğunu belirten Yaman, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadın erkek demeden vatandaşın tamamının müsabakaları rahat izlemelerini sağlamak, şiddeti önlemek, şiddete meyilli olan insanları spordan ayıklamak istiyoruz. Burada amacımız muhalefetin söylediği gibi siyasi söylemlerin önüne geçmek değil."