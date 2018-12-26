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CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ve Topbaş'tan randevu isteyecek

Uzun tartışmaların ardından CHP'nin İBB Başkan adayı olarak açıklanan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'tan randevu isteyeceğini açıkladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:26
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ve Topbaş'tan randevu isteyecek

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğini söyledi. 

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e, “Kampanyaya başlamadan eski başkanları ziyaret edip önerilerini alacağım” diyen Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'dan randevu isteyip istemeyeceği sorulunca şu cevabı verdi: 

"Evet hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğim" 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 09:26
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. CHP
  3. İstanbul
  4. Deniz Zeyrek
  5. 2019 yerel seçimleri
  6. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  7. Beylikdüzü Belediye Başkanı

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