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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Muharrem İnce mi? CHP'den son dakika Muharrem İnce aday açıklaması

Yerel seçimler için tüm partiler çalışmalarına başladı. Siyasi partiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayati öneme sahip. Ahmet Hakan'ın programında İBB adaylığı için açıklamalarda bulunan Muharrem İnce'ye son dakika CHP'den cevap geldi. CHP yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce'yi aday gösterecek mi? İşte CHP'nin Muharrem İnce İBB'ye aday olacak mı cevabı?

11 Eylül 2018 Salı 15:20
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Muharrem İnce mi? CHP'den son dakika Muharrem İnce aday açıklaması

Yerel seçimler için tüm partiler çalışmalarına başladı. Siyasi partiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayati öneme sahip. Ahmet Hakan'ın programında İBB adaylığı için açıklamalarda bulunan Muharrem İnce'ye son dakika CHP'den cevap geldi. CHP yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Muharrem İnce'yi aday gösterecek mi? İşte CHP'nin Muharrem İnce İBB'ye aday olacak mı cevabı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçiminde partisinin adayı Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilip gösterilmeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Basın mensubunun kendisine yönelttiği "Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için kapıyı kapatmadı. Daha önce kendisinin yine cumhurbaşkanı adayı olacağını ifade etmişti. 'Bu kez olmam, şeklinde ifade kullanmam' dedi. Bu yönde bir düşünce MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Her tarafa, her yere aday olma hakkı var. Dolayısıyla bununla ilgili daha başka bir şey söyleyemem" diye cevap verdi.

Muharrem İnce İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı?

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 15:20
  1. Yalova
  2. İstanbul
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