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CHP’nin İstanbul-İBB adayı kim? Muharrem İnce mi Abdüllatif Şener mi?

CHP Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. CHP Parti Meclis’i 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan listede gözler İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını arada ancak listede üç büyük şehirle ilgili adaylar açıklanmadı. CHP’nin İBB adayının kim olacağı merak konusu olurken, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener’in isimleri ön plana çıktı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:28
CHP’nin İstanbul-İBB adayı kim? Muharrem İnce mi Abdüllatif Şener mi?

CHP Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. CHP Parti Meclis’i 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan listede gözler İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını arada ancak listede üç büyük şehirle ilgili adaylar açıklanmadı. CHP’nin İBB adayının kim olacağı merak konusu olurken, Muharrem İnce ve Abdüllatif Şener’in isimleri ön plana çıktı.

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapın AK Parti ve MHP aldıkları son kararla yerel seçimlerde ittifak yapılmayıp herkes kendi yoluna devam edecek. AK Parti ve MHP’nin yerel seçimde ittifak yapmayacak olması 24 Haziran seçimlerinde yenilgiyle çıkan CHP’yi mutlu etmişe benziyor. CHP, HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapılması durumunda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı büyükşehirleri kazanacağının hayalini kurmakta. Bunun için CHP, hem İstanbul hem Ankara’da sağ ve Kürt seçmende oy alacak adayı göstermenin peşinde. CHP’nin cumhurbaşkan adayı olan Muharrem İnce, İBB için yeşil ışık yaksa da muhafazakar seçmenin oyunu almak isteyen Kılıçdaroğlu’nun CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in adaylığını düşündüğü iddia edildi. Bu iddianın sahibi ise Habertürk yazarı Sevilay Yılman. Yılman, Muharrem İnce’nin kesinlikle aday gösterilmeyeceğini bunun yerine Şener’in aday gösterilebileceğini yazdı.

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"Muharrem İnce kesinlikle aday gösterilmeyecek"

İşte Yılman’ın yazısındaki o bölüm: “Dün PM sonrası Kemal Bey’e çok yakın bir kaynağımla görüştüğümde CHP Genel Başkanı’nın, İstanbul adayı hususunda çok titiz davrandığı ve kafasında da bu dev metropolü alabileceğini düşündüğü ismin belli olduğunu ifade etti. İşte bu isim, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener…”

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:28
  1. Konya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
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