CHP'nin İBB adaylığı için Nurettin Sözen'in ismi geçmeye başladı

Yerel seçimler yaklaştı, partiler adayları belirleme mesaisine başladı, büyükşehirler için yoğun çalışmalar yapıldı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığına aday olarak göstereceği isim hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak ana muhalefetin İBB için Nurettin Sözen’i düşündüğü ileri sürüldü.

Büyükşehir adaylıkları için İyi Parti ile pazarlıklara da gözlerin çevrildiği CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir için kadın aday arayışında olduğu iddia edildi. İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gürsel Tekin’in yarışta olduğu İstanbul Büyükşehir adaylığı için kulislerde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın adı konuşmaya başlandı.

Salıcı’yı başarılı buluyorlar

Canan Kaftancıoğlu’ndan önce İstanbul İl Başkanlığı da yapan Salıcı dönemi CHP ve halkla buluşma açısından “başarılı” olarak nitelendiriliyor. CHP, İstanbul’da yaptığı ve ‘nasıl bir belediye başkan adayı görmek istiyorsunuz’ sorusunu yönlendirdiği kamuoyu yoklamasına İstanbullulardan belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici yanıtları almıştı.

‘Nurettin Sözen’ iddiası

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, CHP kulislerinde Nurettin Sözen adı son günlerin en çok konuşulan isimlerinden. 1989 yılında aday gösterildiğinde Sözen’in adının çok az kimse tarafından bilindiğine dikkat çeken CHP’liler asıl meselenin herkesin oyunu alabilecek bir isim olduğuna işaret ediyor.