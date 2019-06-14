CHP mafya gibi

Sürekli olarak ezilen hakların savunuculuğunu yaptığını iddia eden, ekonominin kötüye gittiğinden dem vuran CHP’lilerin sabıkaları dosyalara sığmıyor. Halkın milli ve dini değerlerine savaş açan, siyasi ahlakı bir kenara bırakarak her seferinde hakaret dilini kullanan, AK Parti’yi iftira siyasetiyle iktidardan indirmeye çalışan CHP’liler; tehditten şantaja, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar onlarca yüz kızartıcı suçtan hesap veriyor.

Dolandırıcı Ekrem

Yunan’ın ‘kahraman’, PKK’nın ‘kurtarıcı’, FETÖ’nün ise ‘dost’ olarak gördüğü CHP’li Ekrem İmamoğlu, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan babası ile birlikte yargılanıyor. Katıldığı bir canlı yayında “Hakkımda devam eden hiçbir dava yok” diyen Ekrem İmamoğlu’nun kamuya ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak özel projesine dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı öne sürülüyor. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama hukuki anlaşmazlık bulunduğu iddia edilerek beraatla sonuçlansa da müştekiler, Yargıtay’a başvurmuştu.

Hakaret de var

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını eksik soruşturma nedeniyle bozarakEkrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun yeniden yargılanması gerektiğine hükmetmişti. FETÖ sebebi ile hakkında bir dönem soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak Ordu Havalimanı’ndaki VIP rezaletinden ötürü de soruşturma açılmıştı. CHP/İP ve HDP’nin adayı İmamoğlu, hakkı olmadığı halde Ordu Havalimanı’nda VIP’e alınmamasını bahane ederek, Ordu Valisi’ne ‘it’ diye hakaret etmişti.

Kabadayı Yavaş

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin desteğiyle göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili tehditten şantaja, kaçak işçi çalıştırmaktan yargı içinde örgüt kurmaya kadar birçok dava dosyası bulunuyor. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışan Yavaş’a, sahte senedi icraya koymaktan 329 bin lira kötü niyet tazminatı, 164 bin lira da para cezası verildi. Yine Yavaş ile ilgili “sahte senet”, “yargı içinde örgüt kurma”, “tehdit”, “şantaj”, “hakaret” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” gibi suçlarından hakkında cumhuriyet başsavcılığında soruşturma dosyası yer alıyor.

İlgezdi’nin rant aşkı

Ataşehir’i rant merkezine çeviren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye yönelik 5 dava açılırken, 17 soruşturma ise halen devam ediyor. Rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları ile İçişleri Bakanlığınca görevden bir süre el çektirilen Battal İlgezdi’ye sadece geçtiğimiz yıl 2 dava açıldı. Milyonluk vurgunların odağında yer alan İlgezdi hakkında 4 de soruşturma başlatıldı. Meclis’te sol yumruğunu havaya kaldırarak ‘ezilenlerin yanındayız’ mesajı veren Gamze İlgezdi’nin eşi Battal İlgezdi; İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hesap veriyor.

Kuşadası’nda FETÖ sevici

Fetullahçı 5 militanın avukatlığını yapan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında ise FETÖ üyeliği iddiasıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülüyor. CHP’li Günel, tehdit, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve kasten yaralama gibi 13 farklı suçtan yargılanıyor.

Ve Büyükçekmece...

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de sicili kabarık isimlerden. Hakkında yüzlerce suç duyurusu bulunan Başkan Akgün’ün görevi kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmaktan 4 mahkumiyeti bulunuyor. Büyükçekmece’de Yat Limanı projesiyle projesinde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla adalet önünde hesap veren CHP’li Akgün’ün 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.