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CHP’nin geçmişi ve geleceği

Gazetemiz okurlarından Mehmet Bayrak, "CHP’nin geçmişi ve geleceği" başlıklı yazısını bizlerle paylaştı.

01 Mart 2019 Cuma 16:26
CHP’nin geçmişi ve geleceği

 MEHMET BAYRAK 

CHP zihniyeti, camileri halkevleri şekline koymayı tasarladılar.

Halkçıların büyük kurultayının 15 Mayıs 1944’teki olağanüstü toplantısında mevzubahis olan rapor aynen şöyledir:
1- Dünya işlerini din işlerinden tamamıyla ayırmış olan bu rejimde Diyanet İşleri Reisliği gibi teşkilatın yer almaması.
2- Kur’an ve din tatbikatının öz Türkçe olarak tanzim ve tertibi.
3- İbadet yerlerinin Türk geleneğine uygun bir tarza konularak halkevlerinin ibadet yeri, ibadet yerlerinin de halkevlerine benzer bir şekle ifrağı.
4- Ruhbanlığın icabı olan her şeyin silinmesi, ezcümle sarık, cübbe ve din tatbikatında kullanılan her nevi kıyafetin ilgası.
5- İbadet usul ve zamanlarının tanzimi.
6- Diyanet İşleri Reisliği (Başkanlığı) yerine, dil kurumuna benzer bir teşkilat ikame edilerek din teşkilatının devlet bünyesinden çıkarılarak millete mal edilmesi.

Rusya’da din müesseseleriyle çarpışmak için “Allahsızlık kulüpleri” kurulmuştu. Halkçılar da burada “Halkevleri” kurdular.

Dinsizlik ve ahlaksızlık merkezleri olan Köy Enstitüleri, devlet parasıyla çıkarılan “Köy Enstitüsü” dergisi komünist fikirlerle, dinsizlik propagandalarıyla dolu idi. Komünist olmayanlar cahil olarak gösteriliyordu.

Edepsiz, ahlaksız hikâyeler bu derginin başlıca sermayesi idi. Ezcümle karısını, kardeşinin kolları arasında zina halinde seyreden kocanın hikâyesi, “Kaymak Tabağı” isimli rezil, iğrenç ve adi bir hikâyenin el yazılı nüshası öğrenciler arasında elden ele dolaştırılırdı. İdare de bunu hoş görür, herhangi bir yasaklamada bulunmazdı. Meşhur komünist Sabahattin Ali’nin iğrenç hikayeleri çocuklara okutuluyordu.

Bu hikâyelerden birinde bir fahişe ile geçirilen bir gecenin rezaleti ve lağım kokusu havası anlatılıyordu.

Öğretmenler öğrencilere tecavüz ederlerdi. Adliyenin müdahalesiyle bazıları evlenmek zorunda kaldılar.

Kendileriyle münasebet kurmayan kız öğrenciler tehdit ediliyor, dövülüyor, hatta bıçaklanıyordu.

Batıl davalarını yürütmek için hep Atatürk’ü siper olarak kullandılar.

Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Yardım sevenler gibi cemiyetlerin başlarına hep farmasonları koydular. Onlar da batıl fikirleriyle masum yavruları zehirlediler. Milli ve dînî ananelerden uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapmaktan geri durmadılar.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:26
  1. CHP
  2. Diyanet İşleri Reisliği
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Sabahattin Ali
  5. Kızılay
  6. Çocuk Esirgeme Kurumu
  7. Atatürk

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