CHP'nin galeyanına gençlerin bunlardan haberdar mı? 150 milyonu veren Türkiye’nin tüm tarımını alır

Cumhuriyet tarihinin tartışmalı ekonomik kararlarından biri, 150 milyon dolarlık kredi karşılığında Türkiye’nin tüm tarım ürünlerinin ABD’deki Wells Fargo bankasına rehin verilmesi oldu. Sosyal medyada dolaşan eski videoda Bülent Ecevit dönemi alınan bu kararın arka planını anlatılıyor ve hükümetin IMF ile uluslararası piyasa baskısı karşısında çaresiz kaldığını vurguluyor.

Bu durum, halkın ve özellikle gençlerin ekonomik tarih ve bağımsızlık bilincini sorgulamasına yol açıyor. CHP’nin eleştirileri, kararın yaratacağı uzun vadeli etkileri kamuoyuna hatırlatırken, gençlerin bu tür tarihi kararlar konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Eski Türkiye'de...

Geçmiş Türkiye ekonomisinde en belirgin kırılmalardan biri, döviz kurunun kontrolsüz yükselişiyle birlikte ihracat rekabet gücünün ciddi biçimde zarar görmesiydi. Nihai ürünleri yüksek katma değerle satmak yerine hammadde ve ara malı ihracatına mahkûm kalınması, uluslararası pazarda Türkiye’yi daha kırılgan bir konuma taşımıştı. Bu dönemde döviz kurundaki artışlar yurtiçi üretim maliyetlerini yukarı çekmiş, firmaların rekabet eden fiyatlar vererek sürdürülebilir ihracata odaklanmasını aksatmıştı.

İstihdam ve üretim alanında yaşanan gerileme

Eski Türkiye’de ekonomik büyümeye rağmen istihdamda ve sanayi üretiminde paralel bir artış görmek mümkün olmamıştı. Gelir eşitsizliği yüksekti ve büyümeden halkın geniş kesimi yeterince faydalanamıyordu. Bu durum özellikle genç nüfus için çalışma imkânlarının sınırlı olduğu bir ortam yaratmış, işsizlik ve kayıt dışı istihdam yaygınlaşmıştı.