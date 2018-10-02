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CHP'nin formülü de 'AK Parti' üzerine: Kaybederlerse kazanırız

Abant Kampı’nda CHP yönetimi "AK Parti kaybetmeden kazanamayız" fikri benimsedi, kazanma stratejilerini buna göre oluşturdu.

02 Ekim 2018 Salı 10:14
CHP'nin formülü de 'AK Parti' üzerine: Kaybederlerse kazanırız

CHP yönetiminin hazırlayıp Abant Kampı’nda milletvekillerine sunduğu, "Yerel Seçimler 2019 Stratejisi-Yöntem, Hedefler, Öncelikler ve Öneriler" raporunda kazanmak için stratejiler tartışıldı.

"AK Parti oy kaybetmeden kazanamayız" 

"AK Parti’nin oy kaybetmesi sağlanmadan seçim kazanmak ve toplumda "durum değişebilir" umudu ve inancı yaratmak mümkün değildir" denilen toplantıda bunun için sağ kesimin dilini kullanmak gerektiği belirtildi.

"Hedefimiz AK Parti'ye oy kaybettirme"

Hürriyet'in haberine göre rapor "Bu nedenle alınacak her karar AK Parti’ye oy kaybettirme potansiyeli, dayanakları olan argümanlar ile ortaya konmalı. Hedefimiz hem tek tek seçim bölgelerinde zaferler kazanmak, hem de ülke genelinde oyumuzu yüzde 30 psikolojik sınırının üzerine çıkartmak." diye devam etti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:14
  1. chp
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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