'CHP’nin doğurdukları ve sonuçları: FETÖ, PKK, orman yangınları'

15 Temmuz’un sene-i devriyesi münasebetiyle her kesim yeniden değerlendirmelerde bulundu. Kimi Fetö hareketini dış güçlerin beslediğini, ABD’nin sahip çıktığını, kimi geçmiş iktidarların besleyip sahip çıktığını vs. söyledi. Ama!

Kimse şu gerçeğe dikkat çekmedi: Fetö’yü kim doğurdu?



Kim besleyip büyüttü?



Kim sahip çıkıyor?



Fetö hareketi, CHP nin tek parti iktidarının merdiven altı mahsulüdür.



Malum, dini eğitim ve ibadet yasaklanınca, kanuni olan medreseler ve tekkeler kapatılınca, mahalle mektepleri olan sıbyan mektepleri yasaklanınca, dini yıkmak isteyen DİB Başkanı, İslam’da reform için çalışan İlahiyat dekanı gibi nevzuhur sesler yükselince, yönetenlerde de din iman, ahlak Kur’an emaresi kalmayınca, insanlar merdiven altı fason üretime geçtiler.



Gizli gizli, adrese teslim öğrenciler yetiştirilmeye başlandı.



Bu durumu yadırgamıyorum. Bir dine veya pagan bir inanca sahip olanlar bile, devri hayatlarında inançlara yapılan baskı ve zulümlerden kurtulmak için dağ başlarına, kaya böğürlerine, yerin derinliklerine ibadethane veya okul yapmışlar geçmişte...



İşte misali Sümela Manastırı’dır.



Yürüyerek, boş halinizle bile çıkmaya cesaret edemediğiniz bir yere insanlar çakıl, kum, taş çıkarmış ve bir manastır yapmış! CHP’nin bu İslam aleyhtarı zulüm döneminde insanlar inançlarını muhafaza için yapmaları gerekeni yapmışlar. Ancak! Fason ürünlerin alıcısı çok olur lakin ürünlerde çok arıza çıkar.



Cemaat önderine peygamber derecesinde bir bağlılık oluşur. Her sözü tartışmasız kabul edilir. Yanılma payı aranmaz. Eleştirilemez. Çünkü denetim yoktur.



Çünkü çoğu şubelerde dersleri şakirtler vermekte fakat dersteki yetersizliğini şeyhini, önderini, liderini medhederek kapatmaktadır.



CHP’nin tek parti döneminde teşekkül eden bu İslami yapılanmaların hepsi mi zararlı olmuştur?



Elbette ki hayır. Lakin Fetö, Risale-i Nur hareketinin alt yapısından nemalanarak ve yine CHP devrinin zulümleri sohbetlerde işlenip daha fazla destek sağlanarak 15 Temmuz’a gelindi.



CHP, medreselere dokunmasaydı, yazıyı değiştirip dili bozmasaydı, üstüne üstlük; dilde sadeleştirme martavalıyla bir de dili maskaraya çevirmeseydi bu gizli yapılanmalar olmayacak, her şey âmmenin gözü önünde cereyan edecekti. Devlet de denetleyebilecekti faaliyetleri.



CHP DEVRİ 1950’DE BİTTİ, PEKİ KORKU BİTTİ Mİ?



Bitmedi. Bu sefer de CHP’nin yönetimdeki bürokrat kadroları, zulümlerine devam ettiler. Namaz kılan memur takibe uğradı, hakaret edildi, namazını kılabilecegi bir mekanı bile olmadı.



Terfi ettirilmedi, hakkı yendi.



Hatta memurluk sınavlarında da kasten elendi.



İşte ey CHP! Sen bunları yaptıkça biri çıktı ve bunlardan güzel malzeme yaptı!



Aman çocuklarınızı bize verin yetiştirelim; CHP’nin o zulüm dönemleri bir daha gelmesin.



Aman çocuklarınızı verin; onları öyle yetiştirelim ki; mutlaka memur, amir olsun; CHP’li sarhoş bürokratlar o makamlarda tutunamasın!



Fetullah böyle ortaya çıktı.



Birinin sulaması gerekiyordu; CHP’li Kasım Gülek suladı.



Birinin gübrelemesi gerekiyordu; Bülent Ecevit gübreledi.



Birinin dibini çapalaması gerekiyordu; Süleyman Demirel çapaladı.



Ciheti askeriye üzerine kalkan oldu.



Devri Tayyip Erdoğan’a geldi.



İki yol kalmıştı; ya tamamen onlara çalışacak ya da resti çekecek!



Tayyip Bey resti çekti. Hiçbir siyasinin kıyamayacağı oy havuzuna kıydı.



Meydan savaşı başlattı.



Bunu ancak Tayyip Erdoğan gibi inanan biri yapabilirdi.



O inançta biri, mesela Mesut Yılmaz ve benzerleri yapmaya kalksaydı Fetö dünyayı o kişinin üzerine çökertir ve iktidardan bile ederdi.



Eğer Fetö bu kalkışmayı 28 Şubat’taki zalimlere, Gezi Parkı olaylarındaki eşkıyalara, Tayyip Bey’in dışındaki bir siyasiye yapsaydı hepimiz Fetö’cü olur çıkardık! Allah, Fetö’yü Tayyip Bey’e toslattı. Çünkü samimi değildi ve yeksan olması gerekiyordu. Çünkü insanları Allah’a değil kendine çağırıyormuş.

İhlâslı görünerek evham ve ifsad üretiyormuş. Bunu anladık; şükür!



FETÖ TEHLİKESİ GEÇTİ Mİ?



Fetö tehlikesi geçmedi, geçmez. Çünkü devlet Fetö ile mücadele etmiyor, Feto’cüleri biliyor. Keskin bir kılınç haline getiriyor! Bu konu bir başka yazımın konusu olacak! Bugüne bakıyoruz: CHP ve Kılıçdaroğlu’nu eşeledikce Fetö ile ilişkileri ortaya çıkıyor.



Kasım Gülek’e küçük şefaatini, Ecevit’e büyük şefaatini sunacak olan Fetö, Kılıçdaroğlu CHP’sini boş ve yalnız bırakmaz herhalde. Bunlara da bir orta yollu şefaat sallar! Nasıl olsa, hükümeti devirmek için gücü yetse, mezarlıklardaki ölülerden bile medet uman bir CHP var bugün.