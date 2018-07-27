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Mehmet Muş: CHP'nin kırk fırın ekmek yemesi lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'de bir delege yarışı olduğunu ifade ederek, "Birisi bir rakam açıklıyor, diğeri başka bir rakam açıklıyor. Kendi içerisinde delegelerinin kaçının imza verdiğini sayamıyor, seçim sonuçlarını doğru dürüst takip edemiyor. CHP'nin Türkiye'yi yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım." dedi.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:09
Mehmet Muş: CHP'nin kırk fırın ekmek yemesi lazım

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP'de bir delege yarışı olduğunu ifade etti. Muş, "Birisi bir rakam açıklıyor, diğeri başka bir rakam açıklıyor. Kendi içerisinde delegelerinin kaçının imza verdiğini sayamıyor, seçim sonuçlarını doğru dürüst takip edemiyor. CHP'nin Türkiye'yi yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım." dedi.

Muş, CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu partide ilginç gelişmeler olduğunu söyledi.

CHP'nin, delegenin sayılması konusunda bir sorun yaşadığını ifade eden Muş, bunun, iktidara talip bir partinin düştüğü içler acısı durumu gösterdiğini belirtti.

Muş, kongre süreçlerinin CHP'nin kendi gündemi olduğunu, bununla ilgili yorum yapmadıklarını kaydederek, "Kendi süreçleridir; olağan kongre yaparlar, olağanüstü yaparlar, iki ayda bir yaparlar, biz buna bir şey söylemeyiz." diye konuştu.

CHP'de kamuoyunun dikkatini çeken bir delege yarışı olduğunu dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şöyle konuştu:

"Birisi bir rakam açıklıyor, diğeri başka bir rakam açıklıyor. Bir delegeyi sayamıyorlar. Aynı şeyi seçim akşamı yaşamıştık, 'Oyları saydık, sayıyoruz, saymak üzereyiz...' Meğer sistemleri çalışmıyormuş. Vatandaşın aklını karıştıracak açıklamalar yaptılar. 'Ben Türkiye'yi yönetmeye hazırım.' diyen bir parti düşünün. Ama daha kendi içerisinde delegelerinin kaçının imza verdiğini sayamıyor, seçim sonuçlarını doğru dürüst takip edemiyor. Dolayısıyla CHP'nin Türkiye'yi yönetebilmesi için daha kırk fırın ekmek yemesi lazım."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 12:09
  1. CHP
  2. Mehmet Muş
  3. AK Parti

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