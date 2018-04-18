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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En kuvvetli ihtimal kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra kulisler hareketlendi. En merak edilen konulardan biri CHP'nin adayının kim olacağı konusu oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 20:33
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En kuvvetli ihtimal kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra kulisler hareketlendi. En merak edilen konulardan biri CHP'nin adayının kim olacağı konusu oldu. Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı CHP'nin adayının yüzde 90 olarak İlhan Kesici olacağını düşünüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 20:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • VatanVatan10 sa önce
    90 küsur yıllık ülkeyi kurmakla övünen parti içerisinden bir tane ADAM ! bulamıyor galiba ne acı bir tablo,birde ülke yönetmeye talip oluyorlar,buna başkasının şeyi ile şey etmek denir.
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