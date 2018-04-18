CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En kuvvetli ihtimal kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararını ve tarihini açıklamasından sonra kulisler hareketlendi. En merak edilen konulardan biri CHP'nin adayının kim olacağı konusu oldu. Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı CHP'nin adayının yüzde 90 olarak İlhan Kesici olacağını düşünüyorum" dedi.